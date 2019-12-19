ضمن جهودها النوعية.." التعليم " تُنجح امتحانات نهاية الفصل الأول

غزة- الرأي- إبراهيم المزيني

تواصل وزارة التربية والتعليم العالي تنفيذ الخطط المتنوعة لتنظيم العملية التعليمية من جميع الجوانب، وفي هذا المجال تُبذل الجهود لعقد الامتحانات الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول بالصورة المُثلى من خلال إعداد الامتحانات وطباعتها وتوزيعها على المدارس وتوفير البيئة الصفية والجوانب الإرشادية المناسبة.

تحدث أ. عائد الربعي مدير دائرة القياس والتقويم عن سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في مدارس قطاع غزة, مستعرضًا الطريقة المميزة والآليات المعتبرة التي تتبعها الوزارة في القياس والتقويم والاختبارات.

وبين أ. الربعي أن الوزارة تتبع نظام التقويم الواقعي (النوعي) للصفوف من (1_4) حيث يعتمد على (أوراق العمل والأنشطة الصفية والتفاعل والملاحظة والمراجعة الذاتية وملفات الإنجاز), ويستخدم الاختبار الكتابي لمبحثين أساسين فقط وهما اللغة العربية والرياضيات للصف الثالث والربع.

بينما الصفوف من (5-12) يستخدم التقويم الواقعي بأدواته المتعددة بالإضافة إلى الاختبارات الكتابية في جميع المقررات الدراسية.

ويتقدم الصفوف من (5-11) للاختبارات الكتابية من يوم الأحد 5/12/2019 وتنتهي يوم الخميس 26/12/2019, وقد قامت الوزارة بعمل جدول خاص عممته على جميع المديريات.

كما وتعمل الوزارة على متابعة التزام هذه الاختبارات بمعايير الاختبار الجيد من جدول مواصفات يمثل المادة الدراسية في الفصل الأول تمثيلًا نسبيًا, وكذلك تتابع الوزارة والمديرات بشكل ميداني من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعه عمليات التصحيح وإدخال الدرجات التي تتم بشكل إلكتروني عبر نظام الدخول الموحد الذي يتيح لأولياء الأمور بالاطلاع على نتائج أبنائهم المدرسية بشكل شهري ومستمر, بالإضافة إلى النتيجة النهائية للفصل الدراسي الأول وكذلك الفصل الدراسي الثاني.

بدوره بين د. إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف التربوي أن المشرفين التربويون يقومون بعقد اجتماعات مع لجان المباحث المختلفة في المديريات لإعداد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حسب جداول مواصفات موضوعة مسبقًا في ضوء تحليل محتوى المناهج الدراسية.

وأشار د. رمضان إلى أن المشرفين يحرصون عند إعداد الاختبارات أن تغطي جميع موضوعات المقرر بحيث تقيس جميع نواتج التعلم المستهدفة وتشمل جميع مستويات التفكير (الدنيا – العليا) وتتضمن أسئلة من أسئلة الكتاب المدرسي بنوعيها (المقالية والموضوعية).

كما ويهتم المشرفون بإخراج ورقة الاختبار بشكل مناسب من حيث نوع وحجم الخط وخلوه من الأخطاء المطبوعة والنحوية ومناسبة عدد الفقرات الاختبارية لزمن الاختبار.

من جانبه أشار أ. أنور أحمد رئيس قسم الإرشاد التربوي إلى دور المرشد التربوي خلال فترة الامتحانات في تقديم الدعم النفسي والنصائح والإرشادات للطلبة قبل وأثناء الامتحانات لمساعدتهم على وضع الخطط والجداول الدراسية التي تتناسب مع احتياجات وامكانات كل طالب ليستطيع تحصيل الحد الأقصى من المادة العلمية قبل دخول الامتحان.

وبين أنه أثناء الامتحانات يتم تقديم الدعم النفسي لمساعدتهم على التركيز وتجنب المعيقات وفهم العلاقة بين مستوى التحصيل الدراسي ودرجة الطالب في الامتحان وفهمها بشكل سليم يساعد كل طالب على تقبل الدرجة التي سوف يحصل عليها نتيجة لما قدمة خلال الامتحان, إضافة إلى الحد من قلق الامتحان الذي يصاحب عادتًا الطلبة خلال فترة الامتحانات.

وقال أحمد: “أثناء فترة الامتحانات نوجه الطلبة إلى عدة أمور منها أنه يجب على الطالب تجنب كل ما يسبب التوتر والقلق لديه مثل الخوف من الفشل, وتجنب الاعتماد بشكل كامل على تجارب الأخرين في كيفيه المذاكرة الجيدة، ولكن الاستفادة من خلال التجارب بشكل يتناسب مع احتياجات كل طالب, التوزان في تناول الوجبات والمنبهات بشكل لا يؤثر على قدرة الطالب على التركيز والاستيعاب ولا يرهق الطالب أو يستنزف طاقته”.

وأضاف: “أما بخصوص أولياء الأمور فيجب عليهم تقبل الطالب كما هو وبإمكاناته ومساعدته على استثمار جميع ما لديه من طاقات كامنه للاستفادة منها في الدراسة, وتوفير الجو المناسب من حيث الهدوء والبعد عن المشتتات التي تؤثر سلبًا على قدرة الطالب على المذاكرة الجيدة, وتجنب اللوم المستمر للطالب على تقصيره أحيانًا بل يجب تقديم الدعم النفسي له”.