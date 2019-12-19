وزارة التنمية تتفقد مركز تمكين المرأة والمجتمع بالنصيرات

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد، مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع للوزارة.

وكان في استقبال الوكيل كل من ايمان عدوان مدير عام وحدة شؤؤن المرأة، والمدير المكلف لمركز تمكين صباح ياسين بالاضافة للسيدة نعيمة سويدان مدير المركز السابق وفريق العمل بمركز تمكين .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمركز تمكين المرأة والمجتمع على تميزهم في انجاز خطط وبرامج المركز لعام 2019م.

وقدمت إدارة المركز شرحاً وافياً حول طبيعة عمل المركز ومهام كل موظفة، كما استعرضت الصعوبات التي يعاني منها المركز .

ووعد وكيل الوزارة بالنظر في جميع العقبات وتسخير الامكانيات لحلها.

وفي نهاية الزيارة شكرت إيمان عدوان الوكيل حمد على هذه الزيارة وطالب فريق العمل الوكيل بتكرار الزيارة.