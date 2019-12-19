وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة.. استثمار للقُدرات وتطوير للمُقدرات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينياً بمدينة اللد وكالة الرأي الفلسطينية الديمقراطية: السلطة تدير ظهرها لقرارات المجالس المركزية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير بالسجن الفعلي 80 شهرًا وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرحب بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الألمانية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبان اجتازوا السياج الأمني شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس الجزائري: سنبقى أوفياء لإخواننا الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا شمال الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون المئات من أشجار الزيتون في بيت لحم
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي

19 كانون أول / ديسمبر 2019 01:21

وزارة الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي
وزارة الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي

غزة- الرأي

بحثت وكيل وزارة الزراعة د.ابراهيم القدرة، سبل التعاون والتنسيق المشترك مع وفد من  الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد صباح اليوم،  لمقر وزارة الزراعة بمدينة غزة بهدف التنسيق والتشبيك الاعلامي والتعاون المشترك في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الوطن والمواطن.
وحضر عن وزارة الزراعة كل من مدير العلاقات العامة أ.فايز الشيخ، والمتحدث باسم وزارة الزراعة م.ادهم البسيوني،  و جهاد عامر، مدير مكتب الوكيل. 
بدوره، قدم القدرة شكره للحاضنة العربية للانتاج الاعلامي على الجهود الجبارة المبذولة تجاه خدمة المواطن والاقتصاد وتسليط الضوء على القضايا الهامة الاقتصادية في برنامج الاقتصاد والناس.
من جهته، وجه محمود الحاج احمد مدير العلاقات العامة بالحاضنة شكره لوكيل الوزارة على سرعة الاستجابة للمبادرة الاعلامية، مثمناً دور وزارة الزراعة في خلق اقتصاد زراعي مقاوم، وتحقيق انتاج وفير من المحاصيل، وانجازتها الكبيرة والجهود المميزة لخدمة الوطن والمواطن خاصة في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

كما وجه شكره العميق لكافة الطواقم الفنية والاعلامية على التسهيلات التي قدموها للحاضنة،وانجاز الحلقات التلفزيونية المميزة بأقصى سرعة.

وزارة الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي 78227450_2640950469317690_4013721528809029632_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟