وزارة الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي

غزة- الرأي

بحثت وكيل وزارة الزراعة د.ابراهيم القدرة، سبل التعاون والتنسيق المشترك مع وفد من الحاضنة العربية للانتاج الاعلامي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد صباح اليوم، لمقر وزارة الزراعة بمدينة غزة بهدف التنسيق والتشبيك الاعلامي والتعاون المشترك في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الوطن والمواطن.

وحضر عن وزارة الزراعة كل من مدير العلاقات العامة أ.فايز الشيخ، والمتحدث باسم وزارة الزراعة م.ادهم البسيوني، و جهاد عامر، مدير مكتب الوكيل.

بدوره، قدم القدرة شكره للحاضنة العربية للانتاج الاعلامي على الجهود الجبارة المبذولة تجاه خدمة المواطن والاقتصاد وتسليط الضوء على القضايا الهامة الاقتصادية في برنامج الاقتصاد والناس.

من جهته، وجه محمود الحاج احمد مدير العلاقات العامة بالحاضنة شكره لوكيل الوزارة على سرعة الاستجابة للمبادرة الاعلامية، مثمناً دور وزارة الزراعة في خلق اقتصاد زراعي مقاوم، وتحقيق انتاج وفير من المحاصيل، وانجازتها الكبيرة والجهود المميزة لخدمة الوطن والمواطن خاصة في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

كما وجه شكره العميق لكافة الطواقم الفنية والاعلامية على التسهيلات التي قدموها للحاضنة،وانجاز الحلقات التلفزيونية المميزة بأقصى سرعة.