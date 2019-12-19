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وزارة الأسرى تزور الأسير المحرر سلمان أبو محارب

19 كانون أول / ديسمبر 2019 01:27

وزارة الأسرى تزور الأسير المحرر سلمان أبو محارب
وزارة الأسرى تزور الأسير المحرر سلمان أبو محارب

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين ممثل بوكيل الوزارة بهاء الدين المدهون، الأسير المحرر سلمان أبو محارب (28 عاماً)، لتقديم التهنئة له ولعائلته بمناسبة الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته البالغه سبعة سنوات ونصف داخل سجون الإحتلال .

وأشاد المدهون خلال لقائه بالاسير بصمود الأسرى داخل السجون، مؤكداً ان الحركة الاسيرة داخل السجون تعيش مرحلة حساسة ومهمة من تاريخها، وخاصة بعد المحاولات العديدة من قبل مصلحة السجون الالتفاف على ما يحققه الأسرى من انجازات داخل السجون، وتعمل على زعزعة الأوضاع عبر سلسلة من التنقلات المتلاحقة والمتكررة للحركة الاسيرة .

ودعا المدهون خلال زيارته إلى تكثيف حملات التضامن الرسمية والشعبية، وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال بهدف التخفيف من معاناة الأسرى وخاصة الإداريين والمرضى، وضمان عدم ضياع منجزات الحركة الاسيرة في جميع خطواتهم التصعيدية التى يخوضونها .

وتحدث الأسير أبو محارب للوفد، عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأسرى، والهجمة الشرسة التي تمارسها سلطات مصلحة السجون بحقهم، وحملات القمع التي يتعرضون لها يوميا، مؤكدأ بأن جوهر السلوك الصهيوني فى التعامل يغلب عليه طابع الإنتقام وخاصة بعد نجاح الإضرابات ومعارك الأمعاء الخاوية التي خاضوها الأسرى.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أبو محارب ولد بتاريخ 13/03/1992م، وهو أعزب من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد قامت باعتقال الأسير أبو محارب في العام "2012" ، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948م.

80069449_1444698559020426_886085795075588096_n (1) وزارة الأسرى تزور الأسير المحرر سلمان أبو محارب
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