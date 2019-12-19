"الزراعة" تحتفل بتكريم المشاركين بدورة تطبيقات الخدمة المدنية

غزة- الرأي

احتفلت دائرة التنمية البشرية في وزارة الزراعة، باختتام دورة تطبيقات الخدمة المدنية التي عقدتها قبل اسابيع لموظفيها جنوب قطاع غزة.

وحضر الحفل د.ابراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة، و أ.يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام وبحضور أ.سامي النخالة مدير التنمية البشرية وأ.شكري النجار مدير عام المحررات لوزارة الزراعة وأ.هاني حسونه نائب مدير عام الادارة العامة للتدريب والتطوير وم.احمد النواجحة نائباً عن مدير مديرية زراعة خانيونس وموظفي المديرية والمدربين والموظفين والإدارة العامة للمحررات من الادارييين و الحراس والمشاركين بالدورة وذلك في قاعة التدريب في مديرية زراعة خانيونس.

ورحب سامي النخالة بالحضور بالحضور من الوكلاء والمدراء العامون والدوائر والمدربين في ديوان الموظفين ،والعاملين بها من الاداريين والحراس ومديرية زراعة خانيونس،

بدوره، تحدث " يوسف الكيالي" في كلمة له خلال الحفل التكريمي شكر فيها العاملين والمدربين على جهودهم،مؤكدا على استمرار ديوان الموظفين في عملية التدريب التي تعتبر عنصر اساسي وهام لجميع الموظفين مؤكداً ان الديوان يعكف حالياً على مشروع مركز خاص بالتدريب في مقر ديوان الموظفين العام .

من جهته، ثمن "د. ابراهيم القدرة" جهود ديوان الموظفين العام وإدارة التدريب والمدربين فيها على جهودهم القيمة بالارتقاء بأداء الموظفين، كما قدم شكره لدائرة التمية البشرية في وزارة الزراعة لاعدادهم مثل هذه الدورات الهامة، اضافة لجهود الحراس في الادارة العامة للمحررات الجنود المجهولين والذين يعملون على حماية المحررات

واختتم الحفل بتكريم رئيس ديوان الموظفين أ. يوسف الكيالي ودروع وشهادات تقديرية لكل من الاداريين والمدربين من موظفي ديوان الموظفين العام ضافة الى تكريم موظفي الادارة العامة للمحررات وتكريم جميع الذين شاركوا في الدورة من الاداريين والحراس