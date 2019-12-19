مدير عام المستشفيات يبحث الاحتياجات الخدماتية الطارئة مع الصليب الاحمر

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، الاحتياجات الخدماتية الطارئة للمستشفيات،و ذلك خلال لقائه اليوم بوفد الصليب الأحمر الدولى برئاسة ممثلة الصليب الاحمر الجديدة (مونيكا) .

و ناقش الطرفان،عدة مشاريع نفذها الصليب الاحمر و تم مراجعة البعض منها ودعم استمرارية مشاريع أخرى.

و أكد الوفد على تزويد وزارة الصحة باحتياجات قطع غيار سيارات الاسعاف و بعض الأجهزة الطبية التى تحتاجها الوزارة بشكل ملح.

من جانبه، ثمن د.صباح جهود الصليب الأحمر الدولى في دعم وزارة الصحة بعدد من المشاريع التطويرية و التدريبية على مدار سنوات ،موصيا بدعم بعض المشاريع ذات الاحتياج الوطنى و تدعم خدمات خطة الوزارة و عدم الاكتفاء بالمشاريع التدريبية المكررة .

و دعا الى أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات المانحة لتلبية احتياجات مرافق وزارة الصحة وفق المطلوب و الملح.

ويعد هذا اللقاء الأول و التعريفى لممثلة الصليب الأحمر (مونيكا) و الذى يأتى في اطار تعزيز التعاون مع وزارة الصحة و رصد الاحتياجات الخدماتية للعام المقبل.