وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة.. استثمار للقُدرات وتطوير للمُقدرات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينياً بمدينة اللد وكالة الرأي الفلسطينية الديمقراطية: السلطة تدير ظهرها لقرارات المجالس المركزية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير بالسجن الفعلي 80 شهرًا وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرحب بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الألمانية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبان اجتازوا السياج الأمني شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس الجزائري: سنبقى أوفياء لإخواننا الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا شمال الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون المئات من أشجار الزيتون في بيت لحم
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير عام المستشفيات يبحث الاحتياجات الخدماتية الطارئة مع الصليب الاحمر

19 كانون أول / ديسمبر 2019 01:32

مدير عام المستشفيات يبحث الاحتياجات الخدماتية الطارئة مع الصليب الاحمر
مدير عام المستشفيات يبحث الاحتياجات الخدماتية الطارئة مع الصليب الاحمر

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، الاحتياجات الخدماتية الطارئة للمستشفيات،و ذلك خلال لقائه اليوم بوفد الصليب الأحمر الدولى برئاسة ممثلة الصليب الاحمر الجديدة (مونيكا) .

و ناقش الطرفان،عدة مشاريع نفذها الصليب الاحمر و تم مراجعة البعض منها ودعم استمرارية مشاريع أخرى.

و أكد الوفد على تزويد وزارة الصحة باحتياجات قطع غيار سيارات الاسعاف و بعض الأجهزة الطبية التى تحتاجها الوزارة بشكل ملح.

من جانبه، ثمن د.صباح جهود الصليب الأحمر الدولى في دعم وزارة الصحة بعدد من المشاريع التطويرية و التدريبية على مدار سنوات ،موصيا بدعم بعض المشاريع ذات الاحتياج الوطنى و تدعم خدمات خطة الوزارة و عدم الاكتفاء بالمشاريع التدريبية المكررة .

و دعا الى أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات المانحة لتلبية احتياجات مرافق وزارة الصحة وفق المطلوب و الملح.

ويعد هذا اللقاء الأول و التعريفى لممثلة الصليب الأحمر (مونيكا) و الذى يأتى في اطار تعزيز التعاون مع وزارة الصحة و رصد الاحتياجات الخدماتية للعام المقبل.

مدير عام المستشفيات يبحث الاحتياجات الخدماتية الطارئة مع الصليب الاحمر 80368523_2468302120114301_117112818880217088_n 80421756_2468301866780993_6861137064822308864_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟