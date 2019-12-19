مدير عام مجمع الشفاء يستقبل وفداً استشارياً من منظمة الصحة العالمية

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي وفد استشاري في مجال الجودة الصحية من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية يضم مستشار الجودة الصحية د. منذر لطيف والاستشاري ماثيون نيلسون .

وأوضح د.أبو سلمية أن هذه الزيارة تأتى في اطار الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها مجمع الشفاء الطبي ،مستعرضاً أهم الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع لأبناء شعبنا المحاصر منذ أكثر من 13 عام وكذلك النجاحات العظيمة التي تم اجراءها بالمجمع ومنها زراعة الكلى والعمليات الجراحية المعقدة في كافة التخصصات والتي كانت تحول للعلاج بالخارج ولكنها الان تجرى بأيد محلية .

وأشار الى أهم الأزمات التي تعترض عمل الطواقم الصحية بالمجمع من نقص أدوية ومستهلكات طبية وغيرها .

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد ادارة المجمع على حفاوة الاستقبال متمنيين التوفيق للطواقم الطبية.