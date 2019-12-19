بلدية خان يونس ووزير الحكم المحلي يتفقدان مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

غزة- الرأي

تفقد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، عدداً من المشاريع التطويرية والتنموية في جنوب محافظات غزة شملت إفتتاح محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح، ومشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة خان يونس، بالإضافة إلى جُملة من المشاريع التي نفذتها البلديات بدعم من الجهات المانحة.

ورافق الوزير في جولته لمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البديري، ومدير العلاقات العامة بالبلدية أ.عماد الأغا، ووفد من وزارة الحكم المحلي بغزة، وممثلي الجهات المانحة، حيث كان في استقبالهم مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس، والطاقم الهندسي بالمشروع والشركة المنفذة وممثلين عن سكان الشارع.

واطلع الوزير الصالح على تفاصيل العمل بالمشروع الذي يعتبر من أحد أهم الشوارع الرئيسية المغذية لمركز مدينة خان يونس حيث تم انتهاء المرحلة الأولى منه خلال الأسبوعين الماضيين عقب تجاوز المعيقات الفنية المتمثلة في أعمال التوريدات.

وخلال كلمته، نقل الصالح تحيات الحكومة الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مباركاً لكافة الشركاء والسكان انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من شارع جمال عبد الناصر، مؤكداً أن وزارة الحكم المحلي لن تتوان في تقديم الخدمة المباشرة للبلديات وتسهيل أعمالها وتلبية مطالب شعبنا في كافة أماكن تواجده، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل دعمها للبلديات في قطاع غزة ورفدها بالمشاريع التطويرية من خلال الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة، وكذلك من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الذي يواصل الدعم طوال السنوات الماضية دون انقطاع، الأمر الذي انعكس ايجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد الصالح بالجهود التي تبذلها طواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ومتابعتها للمشاريع المنفذة، والمساعي التي تبذلها البلديات في متابعة ودعم احتياجات المواطنين وتلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

و أكد م. البطة على الدور الهام والحيوي الذي تمثله وزارة الحكم المحلي في خدمة أبناء شعبنا ودعم المشاريع التطويرية والتنموية لبلديات قطاع غزة التي تساهم في التخفيف من المعاناة القائمة جراء الحصار الظالم، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس ملتزمة بخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في ظل الظروف الراهنة حسب الإمكانيات المتاحة والمشاريع الممولة.

وشدد م. البطة أن الزيارة الكريمة لوزير الحكم المحلي لمدينة خان يونس تأتي في إطار الجولات التفقدية المتواصلة التي يجريها بين شطري الوطن من أجل الاطمئنان على سير العمل في الهيئات المحلية، والاطلاع على المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، والتعرف على الإحتياجات الطارئة والملحة لدعم البلديات التي تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان استمرارية خدماتها، مثمناً جهود الوزير الصالح في دعم بلدية خان يونس في شتى المجالات.