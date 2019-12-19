"الصحة" تثمن جهود المستشفى الميداني الاردني غزة 61

غزة- الرأي

عبر مدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة د. اياد ابو زاهر، عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى طاقم المستشفى الميداني الأردني غزة 61 في تعزيز الخدمة الصحية المقدمة في غزة .

جاء ذلك، خلال زيارة لطاقم من وزارة الصحة للمستشفى الميداني ،حيث كان في استقبالهم العقيد ركن هادي الرواشدة قائد المستشفى 61 والرائد طبيب على العتوم مدير المستشفى .

وقال د. ابو زاهر إن وزارة الصحة تنظر الى عمل المستشفى الميداني الاردني كجزء أصيل من منظومة العمل الصحي في غزة , وهي من أسمى رسائل التضامن ومؤازرة غزة خاصة المرضى الذين تجرعوا مرارة الحصار .

كما ونقل د. أبو زاهر شكر وتحيات عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش وكافة كوادر وزارة الصحة الى طاقم المستشفى الميداني الاردني وعلى ما يقدموه من خدمات جليلة ومقدرة .