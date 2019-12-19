وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة.. استثمار للقُدرات وتطوير للمُقدرات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينياً بمدينة اللد وكالة الرأي الفلسطينية الديمقراطية: السلطة تدير ظهرها لقرارات المجالس المركزية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير بالسجن الفعلي 80 شهرًا وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرحب بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الألمانية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبان اجتازوا السياج الأمني شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس الجزائري: سنبقى أوفياء لإخواننا الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا شمال الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون المئات من أشجار الزيتون في بيت لحم
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تثمن جهود المستشفى الميداني الاردني غزة 61

19 كانون أول / ديسمبر 2019 01:58

"الصحة" تثمن جهود المستشفى الميداني الاردني غزة 61

غزة- الرأي

عبر مدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة د. اياد ابو زاهر، عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى طاقم المستشفى الميداني الأردني غزة 61 في تعزيز الخدمة الصحية المقدمة في غزة .

جاء ذلك، خلال زيارة لطاقم من وزارة الصحة للمستشفى الميداني ،حيث كان في استقبالهم العقيد ركن هادي الرواشدة قائد المستشفى 61 والرائد طبيب على العتوم مدير المستشفى .

وقال د. ابو زاهر إن وزارة الصحة تنظر الى عمل المستشفى الميداني الاردني كجزء أصيل من منظومة العمل الصحي في غزة , وهي من أسمى رسائل التضامن ومؤازرة غزة خاصة المرضى الذين تجرعوا مرارة الحصار .

كما ونقل د. أبو زاهر شكر وتحيات عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش وكافة كوادر وزارة الصحة الى طاقم المستشفى الميداني الاردني وعلى ما يقدموه من خدمات جليلة ومقدرة .

WhatsApp Image 2019-12-18 at 12.18.56 PM(1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تحفر بئر مياه "21" في مدرسة العلمي غرب غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟