بلدية خان يونس وهيئة المكاتب الهندسية تبحثان جودة خدمات البناء والتنظيم

غزة- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع هيئة المكاتب الهندسية تطوير واقع خدمات البناء والتنظيم وتعزيز قنوات التعاون والتواصل القائم على تسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين في ظل السعي الدائم لتحقيق شراكات مبنية على شفافية العمل.

وشارك في الاجتماع رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ومدير المنطقة الجنوبية بوزارة الحكم المحلي م. فرج الصرفندي، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومدير دائرة التخطيط والتنظيم م. محـمد الفرا، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، وممثلي الهيئة د. صلاح شحادة، و م. رمزي أبو دقة، م. محمـد زعرب ،وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك.

وخلال كلمته أكد م. البطة على متانة العلاقات التي تجمع البلدية مع كافة الأجسام الهندسية والهيئات المحلية والنقابات المهنية التي أفضت إلى مخرجات نوعية ساهمت في تجويد العمل الهندسي والتنظيمي والعمراني خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البلدية تولي القطاع الهندسي أولوية من خلال إدارة التخطيط والتنظيم التي تعمل على تحقيق مخرجات هندسية وعمرانية تحظى باهتمام المواطن، في ظل سعي البلدية الدائم لتجويد كادرها الهندسي ورفده بالإمكانيات الخلاقة والكفاءات الشابة.

وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس تتطلع إلى تحقيق أوسع شراكات مجتمعية من خلال التعاون والعمل بشكل مهني وسليم قائم على قاعدة من الشفافية من أجل تجويد طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين وتذليل كل العقبات أمامهم خلال تقدمهم للحصول على تلك الخدمة والتخفيف من الإجراءات الروتينية وذلك عبر مركز خدمات الجمهور، مشيراً إلى أن البلدية تدعم كل الجهود التي تخدم المصلحة العامة وترقى بواقع المؤسسات الخدماتية.

وفي سياق متصل أعرب د. شحادة عن امتنانه الكبير بالواقع الهندسي والقفزات النوعية التي حققتها بلدية خان يونس خلال السنوات القليلة الماضية والتي تنم عن بصيرة ثاقبة تولي من خلالها المجتمع المحلي الإهتمام الأكبر، مشيراً إلى أن أهمية برنامج "التواصل" التي تم إعداده من قبل هيئة المكاتب الهندسية ومخرجات الوزارات الحكومية التي ترتبط بعلاقة مع الهيئات المحلية في مجال التخطيط والبناء لمتابعة كافة المستجدات اليومية في هذا القطاع.

وتم في نهاية اللقاء تم طرح جُملة من الملفات والقضايا من بينها توفير مندوب للهيئة لمتابعة إجراء المعاملات مع البلدية، وكذلك بحث إمكانية توحيد الرسوم الخاصة بالبناء ، بالإضافة إلى توفير الرقابة الكاملة على إجراءات الترخيص لتوحيد منظومة العمل ومنع العشوائية وضبط الإجراءات الهندسية.