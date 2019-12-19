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لتطوير مهاراتهم وحسن استقبال الجمهور

النيابة العامة تؤكد على ضرورة التدريب المستمر لطواقم التحقيق

19 كانون أول / ديسمبر 2019 02:00

النيابة العامة تؤكد على ضرورة التدريب المستمر لطواقم التحقيق
النيابة العامة تؤكد على ضرورة التدريب المستمر لطواقم التحقيق

غزة- الرأي

ثمن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته لمدير عام التدريب في وزارة الداخلية، العميد/ محمد خلف، المهنية العالية للمديرية في مجال إعداد وتدريب كوادر وزارة الداخلية، وجهات إنفاذ القانون.

وأكد  على ضرورة التدريب المستمر لطواقم التحقيق في مراكز الشرطة، لتطوير ادائهم ومهاراتهم، وحسن استقبالهم للجمهور، مشيراً إلى ضرورة إعداد دبلوم متخصص بذلك، مع استعداد النيابة العامة للتعاون مع المديرية ومنح خريجيها براءة تحقيق بعد اجتيازهم للدبلوم بنجاح.    

من جهته، شكر العميد خلف النائب العام على مواقفه وتعاونه، مؤكداً أن مديريته وضعت خطة متطورة لتعزيز التدريب في وزارة الداخلية بكافة مكوناتها، لتبقى الدرع الواقي لأمن واستقرار المجتمع، وتعمل جنباً إلى جنب مع النيابة العامة لتعزيز قيم العدل وردع الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات.

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