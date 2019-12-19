" أبو الريش" : العام 2020م سيشهد انطلاقة جديدة وتغيرات جوهرية

غزة- الرأي

أوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن العام المقبل , سيشهد انطلاقة جديدة وتغيرات جوهرية تتناغم مع الغايات الستة للخطة الصحية الاستراتيجية 2020م /2024م.

جاء ذلك في مستهل اجتماعه بمدراء المستشفيات ومدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة , ود. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات , ود. خليل شقفة مدير عام التمريض , لبحث ومناقشة جملة من العناوين اهمها البرامج التدريبية والتطويرية للطواقم الطبية والتمريضية .

وقال د. ابو الريش : " أن الخطة الصحية الاستراتيجية أفرد فيها الحوكمة كغاية استراتيجية , والكادر البشري كغاية استراتيجية هي الاخرى لها من الاهداف والبرامج التي تجسد اهتمام العمل بالتطوير , وان تكون الركيزة الاهم خلال الفترة المقبلة , وان ينعكس ذلك على شكل الهيكل الاداري الخاص بالجودة كهدف مطروح وبقوة بما يتضمنه من التخطيط ورسم السياسات والمعلومات الصحية والبحث الصحي " .

كما وأشار د. ابو الريش الى تنظيم وتطوير الملفات التي تعنى بالكادر البشري وتركيز العمل باعتباره العنوان الاهم , والعمل بنمط اداري قائم على الجودة والمعيرة , وتمكين ذوي المهام الإشرافيه بإنجاز عملهم ومتابعاتهم " .

وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره للجهود التي تبذل من مدراء المستشفيات وكافة الكوادر العاملة , ومن خلفهم الادارة العامة للمستشفيات , والادارة العامة للتمريض والادارة العامة لتنمية القوى البشرية .