مركز المعلومات بالأمانة العامة يناقش مؤشرات قطاع التنمية الاجتماعية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لمركز المعلومات الحكومي التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة تحديد وتصنيف مؤشرات قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة أن الورشة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاءت بهدف تحديد وتصنيف المؤشرات الحكومية في قطاع التنمية الاجتماعية، وتوزيعها على الوزارات والتعرف على المؤشرات المشتركة والمتداخلة فيما بينها.

وأضاف، أن الورشة عقدت بمشاركة مدير عام مركز المعلومات الحكومي د. رامي الغمري و ممثلين عن 8 وزارات حكومية تقدم خدمات في قطاع التنمية الاجتماعية للمواطنين وهي : وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف الشؤون الدينية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأسرى والمحررين، وزارة الثقافة

وأكد د. الغمري أنه تم جمع وتصنيف المؤشرات الحكومية من خلال فريق عمل متكامل وبعد دراسة واسعة ومستفيضة للخدمات التي تقدمها تلك الوزرات في الجوانب الاجتماعية بهدف حصرها وتصنيفها وتوزيعها على الوزرات كلاً حسب اختصاصها، لافتاً إلى أن تصنيف تلك المؤشرات نابعة من مسؤولية وطنية وليس حكومية بحتة.

مشيراً إلى أن دراسة وتصنيف المؤشرات الحكومية يساعد في اتخاذ القرار بشكل سليم وواضح وبناء وإعداد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية بما يخدم المواطن وتجويد الخدمات الحكومية في كافة مجالات قطاعات العمل الحكومي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة مقدمة لعقد عدة لقاءات لاستكمال باقي مؤشرات القطاعات الأخرى في العدالة والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية وقطاع البنية التحتية.

وتخللت الورشة نقاشات معمقة لحصر وتصنيف المؤشرات الحكومية في قطاع التنمية الاجتماعية وفق النموذج الذي أعده مركز المعلومات الحكومي التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وحيث تم توزيعها على الوزرات وفقاً لاختصاصها ومجال عملها.