التنمية الاجتماعية توزع سيارات كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة الحركية

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الخميس، ضمن احتفالية نظمتها في قاعة سعد صايل الرياضية ، عدد من السيارات الكهربائية " السكوتر "على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في قطاع غزة والتي جاءت ضمن مساعدات قافلة أميال من الابتسامات.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارةالتنمية الاجتماعية د.غازي حمد ، ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد العرعير ، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية أ.أيمن عبود ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني ، ومدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة أ. غسان فلفل ، ووفد من مؤسستي انتربال وهيومن تيري الدولية ، وعدد كبير من ذوي الإعاقة وعوائلهم

بدوره، أكد دكتور غازي حمد ، وكيل الوزارة أن الاحتفال اليوم بتسليم السيارات الكهربائية لذوي الإعاقة الحركية جاء من التخفيف عنهم ومراعاة حقوقهم ، مؤكداً على ضرورة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة وإبراز متطلباتهم ، ووجه رسالة للمجتمع الدولي للوقوف وتسليط الضوء على الاشخاص ذوي الاعاقة ، لافتا إلى أن الشخص ذوي الاعاقة إنسان فاعل ، منتج ، مبدع ولديه طاقة على القدرة والعطاء ولكنه يحتاج الى منحه الفرصة

وفي ذات السياق أضاف حمد أن وزارته تسعى إلى تطبيق قانون الاشخاص ذوي الإعاقة ، إضافة إلى العمل على التنسيق والتشبيك مع مراكز وقطاعات التأهيل التي تخدم قضاياهم

هذا وشدد حمد خلال كلمته على أنه من حق كل شخص ذوي اعاقة حركية ان يحصل على هذه المساعدة لتسهيل حياتهم اليومية ، لافتا إلى انهم في وزارة التنمية الاجتماعية استطاعوا وبجهد كبير توفير هذه المساعدة بالتوافق مع الإخوة في قافلة أميال من الابتسامات ومؤسسة هيومن تيري وانتربال الدولية ، واعدا ببذل أقصى المجهودات من اجل خدمة ذوي الحاجة وتوفير المساعدة للشرائح المستحقة .

من ناحيته أكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية والتاهيل أن هذه المساعدة جاءت بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا للحصول على السيارة الكهربائية ، وذلك ضمن معايير تم تحديدها من خلال لجنة عليا تكونت من الوزارات والمؤسسات الاهلية ذات العلاقة والجهة الممولة ، لافتا إلى أن الإجراءات شملت الفحص الطبي والمقابلات الشخصية والزيارات الميدانية والبحث الاجتماعي ومراجعة البيانات المحوسبة وقاعدة البيانات ذات العلاقة بالخدمة المذكورة للوصول لهذا العدد الذي تم تسليمه اليوم.

وفي سياق حديثه أكد العرعير على وجود حاجة ماسة لهذه الأدوات المساعدة ولغيرها من الأدوات لهذه الفئة ، مطالبا كافة الجهات المانحة بتقديم المساعدة لهم.

وفي جو من الفرحة والسعادة استلم ذوي الإعاقة السيارات الكهربائية ، مثمنين جهود الوزارة وكافة المشاركين في تقديم هذه المساعدة