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تعليم غرب غزة وسلطة الطاقة يبحثان التعاون المشترك

19 كانون أول / ديسمبر 2019 02:19

تعليم غرب غزة وسلطة الطاقة يبحثان التعاون المشترك
تعليم غرب غزة وسلطة الطاقة يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

 بحثت مديرية التربية والتعليم  غرب غزة سبل التعاون المشترك مع سلطة الطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة لمقر سلطة الطاقة ترأسها د.عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم يرافقه أ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية وعددا من رؤساء الأقسام، وكان في استقبالهم م. سمير مطير رئيس سلطة الطاقة، أ. زهير أبو خاطر مدير العلاقات العامة.

وفي بداية اللقاء شكر د.أبوعلي، سلطة الطاقة على جهودها الكبيرة في خدمة المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والبحث عن أليات لتخفيف الأعباء على الموطنين، مؤكداً على دورهم المهم من أجل مواصلة مسيرة التطوير لتقديم الخدمة بأفضل صورة لشريحة كبيرة من أبناء الوطن.

وبين د.أبوعلي أن هذه الزيارة تأتي ضمن الشراكة الحقيقية والتكاملية بين المؤسستين، مؤكداً على قوة الروابط بين المؤسستين متمنياً بأن يتواصل هذا التعاون ويتطور في المستقبل بما يخدم المجتمع الفلسطيني والمسيرة التعليمية والطالب على وجه الخصوص.

من ناحيته أعرب م . مطير عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً دور مديرية غرب غزة في خدمة أبناء شعبنا وجهودها المختلفة للارتقاء بالمسيرة التعليمية، مؤكداً أن رسالة الشركة هي المساهمة في خدمة جميع شرائح المجتمع وخاصة منابر العلم والمعرفة والممثلة بجميع مؤسستنا التعليمية.

وفي ختام الزيارة قدم د.أبوعلي درع الشكر والعرفان للمهندس سمير مطير وادارة سلطة الطاقة على جهودهم الحثيثة في تقديم الخدمات لكافة محافظات القطاع ومديرية التعليم بشكل خاص.

تعليم غرب غزة وسلطة الطاقة يبحثان التعاون المشترك الطاقة
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