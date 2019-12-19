لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تتفقد الأمن الوطني

غزة- الرأي

نظمت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي زيارة تفقدية لجهاز الأمن الوطني، وترأس وفد اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، وبمشاركة النائب مروان أبو راس، والنائب يونس أبو دقة، والنائب محمد فرج الغول، والنائب جميلة الشنطي، وكان في استقبالهم رئيس الجهاز العميد جهاد محيسن ومساعديه وكوكبة من الضباط العاملين بالجهاز.

بدوره رحب العميد محيسن، بالوفد البرلماني واستعرض واقع جهاز الأمن الوطني وامكانياته واحتياجاته، ملفتاً إلى أن جهازه يقوم بكل المهام الملقاة على عاتقه من حفظ الأمن وتأمين الحدود وضبطها، مشيراً إلى معاناة الجهاز من نقص في الكادر البشري والامكانيات اللوجستية.

واستعرض أمام النواب خطة الجهاز المستقبلية للحفاظ على حدود الوطن وحمايته من أي اعتداء أو تجاوز، مشدداً أن عناصر جهازه يعملون ليل نهار من أجل منع أي عملية أو محاولة لتهريب الممنوعات عبر الحدود الفاصلة.

كما لفت إلى أن جهاز الأمن الوطني قام مؤخرا بإلقاء القبض على مجموعة من أصحاب الفكر المنحرف أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود المصرية.

من ناحيته ثمّن رئيس لجنة الداخلية والأمن النائب الأشقر، الدور الكبير لقوات الأمن الوطني في حماية وحراسة الحدود من العابثين، منوهاً إلى أن العاملين بالجهاز هم بمثابة حماة ثغور الوطن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل الأوقات سواء أثناء العدوان، أو في السلم.

وأكد أن الأمن القومي المصري هو جزء من أمن غزة، وغير مسموح لأحد للعبث به، وقال الأشقر:" رغم العقبات اللوجستية وقلة الامكانيات إلا أن الجهاز يحمي شعبنا، ونحن نفاخر بإنجازاته التي يلمسها ويشهدها جميع أبناء شعبنا، لذا هو محط احترام وتقدير من الكل الوطني".