نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة

الداخل المحتل-الرأي:

قال رئيس حزب "الليكود" "بنيامين نتنياهو" "إن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة قوية".

وأضاف نتنياهو وفق موقع "مفزاك لايف": "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".