نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة

قال رئيس حزب "الليكود" "بنيامين نتنياهو" "إن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة قوية".
وأضاف نتنياهو وفق موقع "مفزاك لايف": "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".
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19 كانون أول / ديسمبر 2019 05:44
الداخل المحتل-الرأي:
قال رئيس حزب "الليكود" "بنيامين نتنياهو" "إن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة قوية".
وأضاف نتنياهو وفق موقع "مفزاك لايف": "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".