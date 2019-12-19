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نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة

19 كانون أول / ديسمبر 2019 05:44

الداخل المحتل-الرأي:

قال رئيس حزب "الليكود" "بنيامين نتنياهو" "إن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة قوية".
وأضاف نتنياهو وفق موقع "مفزاك لايف": "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".

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