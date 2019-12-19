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الصحة: إنقاذ حياة طفلة جراء إصابتها بورم في الصدر

19 كانون أول / ديسمبر 2019 07:24

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غزة- آمال بدوان- الرأي:

نحج الأطباء في مستشفى الدرة للأطفال في إنقاذ حياة طفلة من بيت حانون تعاني من ورم كبير في الصدر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس، أنه في ظل الأزمة وشح الموارد الطبية التي تعاني منها وزارة الصحة ومستشفيات قطاع غزة وامتلاء أسرة العناية المركزة في مستشفيات قطاع غزة بالمرضى، استقبل قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة للأطفال علي وجه السرعة الطفلة (م. أ. ع) من بيت حانون، حيث وصلت الطفلة تعاني من ورم كبير في الصدر مما سببت لها ضغط على القصبة الهوائية وفشل في التنفس وهبوط حاد في ضغط الدم.

وأوضح الدكتور زياد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة، أنه وبعد معرفة طبيعة الورم وأسبابه وطرق علاجه تم عمل خطة علاج للطفلة سريعة وحثيثة مشتركة بين أقسام (العناية المركزة بمستشفى الدرة وقسم الأروام بمستشفى الرنتيسي وقسم الأشعة والجراحة بمستشفى الشفاء ومستشفى النجاح الوطني بنابلس)، وتم  التواصل بينهم والاطلاع علي مجريات الحالة وتطورها مع التنسيق علي تجهيز سرير لها في مستشفى نابلس علي وجه السرعة لبدء العلاج الكيميائي.

وأشار الى أنه خلال فترة التنسيق تم التعامل مع الحالة بحذر شديد، وتم أخذ عينة من الورم نفسه تحت الخطر الشديد ، مع المحافظة على الاستقرار التام للوظائف الحيوية وعدم حصول فشل كلوي.

ويضيف:" تم العمل على تثبيت الوضع العام للطفلة والتنفس والدورة الدموية حيث استمرت على أجهزة التنفس الصناعي وعلى ثلاثة علاجات لرفع ضغط الدم"

ونوه المصري الى أنه تم تحويل الطفلة بعد التنسيق المتواصل مع أطباء العناية المركزة والأورام في مستشفى النجاح حيث تم نقل الحالة بصورة ثابتة ومستقرة الى معبر بيت حانون وتسليمها باليد إلى الأطباء المرافقين بإسعاف من قبل مستشفى النجاح.

وبين أنه وبعد وصول الحالة ومتابعتها وعمل اللازم لها، أفاد الأطباء بمستشفى النجاح أن الاجراءات الأولية المناسبة قد أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على حياة الطفلة ومنع الفشل التنفسي والهبوط في الدورة الدموية والفشل الكلوي، وقد أشاد الأطباء وذوي المريضة بمستوى التعامل المميز من قبل عناية مستشفى الدرة رغم قلة الامكانيات.

وتتمتع الطفلة بصحة جيدة وتنفسي طبيعي بدون أجهزة وعلاجات لرفع ضغط الدم.

  

   

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