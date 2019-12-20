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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2368 ) الجمعة 20/12/2019

أخبار فلسطينية﻿

هنية يلتقي حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة

بحر: قرار الأمم المتحدة "هزيمة للاحتلال وانتصار للقضية الفلسطينية"

الخارجية: التحذير الأممي من الاستيطان يستدعي ترجمة فورية للقرار 2334

النخالة: الجهاد وحماس ستردان على أي عدوان بشكل موحد

الشعبية: اعتقالات الاحتلال لن ترهبنا

العماي يغادر قطاع غزة

صور|وقفات احتجاجية في غزة للمطالبة بحقوق الصيادين والفلاحين والعاملين بالأونروا

عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

اشتية: الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس

الرئاسة الفلسطينية ترحب بزيارة الأمير تشارلز إلى فلسطين

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

محكمة إسرائيلية تمنع “نوبل إنرجي” من استخراج الغاز بحقل “لفيتان” للغاز

صحيفة عبرية تكشف عن مخطط بينيت لوقف البناء الفلسطيني الممول من أوروبا بمناطق (ج)

نتنياهو من أريحا: سنطبق السيادة على وادي الأردن بدعم أميركي

الانتخابات الإسرائيلية لن تفضي إلى حسم ينهي الأزمة السياسية

وفد قنصلي روسي رفيع لتسوية الأزمة مع إسرائيل

الأمم المتحدة ترصد زيادة كبيرة في النشاط الاستيطاني

كندا تؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة الكونغرس

تركيا ترد على "إسرائيل": حماس ليست ارهابية

أخبار عربية

الجامعة العربية تطالب البرازيل بالتراجع عن إقامة مكتب تجاري في القدس

البرلمان العربي يدين فتح البرازيل مكتبا تجاريا لها بالقدس

«السعودية»: لن نتنازل عن إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس

قطر تشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن افتتاح البرازيل مكتباً تجارياً بالقدس

الرئيس تبون: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للدولة

الإمارات تؤكد أن افتتاح أية مكاتب أو بعثات رسمية في القدس يضر بعملية السلام

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

ضغوط على القيادة الفلسطينية للقبول بانتخابات خارج حدود القدس والسلطة تشدّد على فتح…

الجامعة العربية تندد بافتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس

إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة

الشرق الاوسط

عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

الخليج الإماراتية

22 ألف وحدة استيطانية في الضفة والقدس خلال 3 أعوام

الأهرام المصرية

بابا نويل يمتطي جملا ويوزع أشجار عيد الميلاد في القدس | صور

الشروق المصرية

دون إصابات.. إسرائيل تقصف للمرة الثانية مواقع لحماس في غزة

حقل غاز إسرائيلي يستعد للتشغيل بعد صدور موافقة نهائية ورفع الحظر عنه

الغد الأردنية

قوى فلسطينية تحذر من اقتحامات جماعية لـ”الأقصى” تزامنا مع أعياد يهودية

هكذا احتفل نزلاء مستشفى حمد في غزة باليوم الوطني القطري

"الأغذية العالمي": ألمانيا تدعم الفلسطينيين بـ5.6 مليون دولار

مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون جنوب بيت لحم

وفاة فتاة وشقيقها في حادث مروري شمال غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين شمال غزة

تخصيص 45 مليون دولار لدعم بلديات قطاع غزة

عمرو: مشروع "تلفريك" يهدد المشهد المعماري الإسلامي بالقدس

"الشعبية": ليس لدينا ما نقوله بل ما نفعله تجاه حملة الاعتقالات

القدس المحلية

بعد 7 سنوات اعتقال.. الأسير شادي محاجنة يخرج للحرية اليوم

"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

اعتقال فتى بعد قمع اعتصام أمام معتقل عوفر

انتعاش "خجول" لتجارة الورود في غزة

الشرطة: هكذا تمّت سرقة 371 ألف شيقل من عيادة أسنان

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين على حدود غزة

الحياة الجديدة

»الرئيس يؤكد: لا انتخابات دون أن ينتخب أهل القدس في قلب مدينتهم ولن نرضخ...

الانتخابات المركزية": وفد الأمم المتحدة يستعد لإرسال خبراء إذا تقرر إجراء...

حقل "لفيتان" يوفّر لإسرائيل أمناً في مجال الطاقة

الأيام

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب

وفد حركة "فتح" إقليم سوريا يزور محافظة قلقيلية

وفاة صديق الشعب الفلسطيني البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل

الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل فتح مكتب تجاري بالقدس وتحذر من تداعياته

وكالة صفا

مستوطنون يعتدون على مزارع ويطلقون الكلاب عليه شرق بيت لحم

حماس تشيد بمقاومي الجهبة الشعبية المعتقلين في الضفة

الخارجية: التحذير الأممي من الاستيطان يستدعي ترجمة فورية للقرار 2334

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي آخرين

اختناق طلبة مدارس بفعل غاز الاحتلال شرق خان يونس

"الضمير": الاحتلال يتستر على جرائم التعذيب بحق الأسرى

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من معبر الكرامة

وحدة خاصة إسرائيلية تختطف مواطنًا من مخيم جنين

الشيخ: يجب الضغط على "إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

مستوطنون يقتحمون موقعًا جنوبي جنين

هنية يبحث التطورات الفلسطينية مع حمد بن خليفة آل ثاني

حوار وزارة الزراعة.. استثمار للقُدرات وتطوير للمُقدرات

صور إعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين في الأوروبي

الاحتلال يحكم على أسير بالسجن الفعلي 80 شهرًا

الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينياً بمدينة اللد

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال غربي رام الله

فأر محظوظ في غزة يلتهم وجبة بقيمة 50 الف دولار.. مطلوب للعدالة حياً أو ميتاً!

"حماس" تشيد بدور الجبهة الشعبية في مقارعة الاحتلال "الإسرائيلي"

مجلس الإفتاء في فلسطين يوضح موقفه من اتفاقية "سيداو"

الاحتلال يصدر حكمًا ضد اسير مقدسي مع غرامة مالية

سما نيوز

غانتس : حان وقت حسم الاوضاع مع غزة عسكريا لضمان الهدوء والامن لسكان الجنوب

اشتية : تعيين 500 أمام مسجد خلال الشهر القادم

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

فلسطين تشارك باجتماعات لجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في مؤتمر (السيكا)

إصابات في حادث سير شرق بيت ساحور

وزير الزراعة ومديرة التعاون الهولندي يبحثان عدة قضايا

تكليف صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال الجزائرية

عرب 48

مجموعة "الحقيقة" الأرثوذكسيّة: "أوقافنا قضيّة وطنيّة ووجوديّة"

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

عصابات "تدفيع الثمن" تستهدف القدس وحملة اعتقالات واسعة بالضفة

وكالة وفا

غنّام: القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للسلطة الفلسطين..

مستوطنون يعتدون على مزارع ويطلقون الكلاب عليه شرق بي..

جنين: مهرجان حاشد لاستقبال الأسير شادي أبو صويص في ر..

الشوا: الجهاز المصرفي مستقر ومتين والمؤشرات المالية ..

حدث في مثل هذا اليوم

20 كانون أول (ديسمبر)

2002م سرايا القدس تقتل بنيرانها عميد الحاخامين في مستوطنات الصهاينة وتصيب 3 مستوطنين آخرين في قطاع غزة

2002م سرايا القدس تتبنّى عمليّة فدائيّة في مستوطنة "كيسوفيم" وسط قطاع غزة ، أسفر عن مصرع مستوطنٍ صهيوني و جرح آخر

2000م معتقلو حركة حماس و منهم د. عبد العزيز الرنتيسي في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم ، رغم صدور أمرٍ من ياسر عرفات بالإفراج عن بعضهم

1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 681مالذي يشجب قرار "إسرائيل" باستئناف إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة

1983م بعد حصار إسرائيلي دام عدة شهور قاسي وعاني وكابد خلالها رجال المقاومة خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل وامرأة وطفل بزعامة ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة وفي حماية البحرية الفرنسية والمقاتلات الجوية المصرية قاصدين اليمن عبر قناة السويس والأراضي المصرية

1983م خرج الفدائيّون الفلسطينيون من حصار طرابلس بعد حصار صهيونيّ دام عدة شهور، قاسى وعانى و كابد خلالها رجال المقاومة الفلسطينية، خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل و امرأة و طفل يتقدّمهم ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة و في حماية البحرية الفرنسية و المقاتلات الجوية المصرية ، قاصدين اليمن عبر قناة السويس و الأراضي المصرية

1983 م ياسر عرفات (ولد عام 1929) رئيس حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية يغادر لبنان، للمرة الثانية خلال 16 شهراً، على رأس أربعة آلاف من أنصاره بعد اندلاع قتال ضار حول مدينة طرابلس دام عدة أسابيع بين الموالين له والمنشقين عنه، الذين تدعمهم سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص من مدنيين وعسكريين.

1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قرية قزازة (قضاء رام الله).