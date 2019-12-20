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أخبار » الأسرة و المجتمع

من لون أظافرك إعرف مرضك

20 كانون أول / ديسمبر 2019 05:35

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إذا كانت أظافرك أرجوانية، فقد يكون ذلك بسبب ورم دموي تحت اللسان، أو كدمات تحت الأظافر فيقول الدكتور ميغيل كونها، مؤسسة جوثام فوتكير في نيويورك "تنفجر الأوعية الدموية الصغيرة تحت الظفر وتلطيخها أغمق". "هذا ناتج عن صدمة في الأظافر ، مثل إسقاط جسم ثقيل أو قذفه بشدة"، وهذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy".

وعندما يحدث هذا النوع من الكدمات، ويكون لديك خياران، وهما  الأول هو عدم القيام بأي شيء والسماح لمسمار صحي بالنمو مرة أخرى واستبدال الأظافر المظلمة تدريجياً بمرور الوقت،  لكن هذا قد يستغرق عدة أشهر لحلها حيث أن أظافر أصابع القدم لا تنمو إلا في ملليمتر واحد في الشهر.

أما الخيار الثاني هو جعل الطبيب يزيل الأظافر وهذا الخيار ضروري فقط إذا أصبح الأظافر مؤلمًا ، وقد يحدث هذا في بعض الأحيان إذا أصبح ضغط الدم المتراكم تحت صفيحة الظفر غير طبيعي ومفرط.

وأوضح التقرير أن  الأظافر الأرجوانية تعني علي وجود  مشكلة في الدورة الدموية، أي أن نسبة تواجد الأكسجين في الجسم قليلة،  أما إذا كانت أظافرك صفراء أو بنية  اللون فهذا يعني وجود مشكلة ما في الجهاز التنفس أو الجهاز اللمفاوي، وهذا الأمر قد يكون إشارة إلي إصابتك بمرض السكر.

أما في حالة أنه إذا كان أظفرك  أبيض أو به بقع بيضاء، فهذا يعني أن هذا الأظافر تعرض لضغط شديد من قبل الأحذية أو أنه علامة علي الإصابة بسرطان الدم، أو الأنيميا، وفي جميع الأحوال يجب استشار الطبيب.

أما في حالة إذا كان أظفرك أسود بالكامل فهذا يعني أن هذا الشخص يعاني من نقص في فيتامين ب12، أو وجود مشكلة في الكلي او أمراض القلب، ولذا يجب الحذر. 

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