أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار: 3.48شراء بيع :3.51
دينار : 4.90 شراء بيع :4.96
يورو : 3.87 شراء بيع :3.91
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20 كانون أول / ديسمبر 2019 06:02
جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار: 3.48شراء بيع :3.51
دينار : 4.90 شراء بيع :4.96
يورو : 3.87 شراء بيع :3.91
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