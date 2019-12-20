أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :

دولار: 3.48شراء بيع :3.51

دينار : 4.90 شراء بيع :4.96

يورو : 3.87 شراء بيع :3.91

