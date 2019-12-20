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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

20 كانون أول / ديسمبر 2019 06:02

1تانانا
1تانانا

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار:  3.48شراء           بيع :3.51
دينار : 4.90 شراء           بيع :4.96
يورو : 3.87 شراء          بيع :3.91
 

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