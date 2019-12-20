الطقس : صافي ولا تغير على درجات الحرارة

غزة- الرأي

يكون الجو اليوم الجمعة 2019/12/20 صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.