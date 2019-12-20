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أخبار » الأسرة و المجتمع

ماذا يحدث فى جسمك عند الإصابة بالأنيميا؟

20 كانون أول / ديسمبر 2019 06:21

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عند التعرض للإصابة بفقر الدم أو الأنيميا، فهذا الأمر يتسبب في تعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية التي يجب توخي الحذر منها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأضرار التي تصاب بها الجسم عند الإصابة بالأنيميا

وهناك العديد من أعراض الإصابة بفقر الدم، والتي يجب التعرف عليها لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية، ومنها التعب المستمر، والإرهاق الشديد، والأرق وتقلب المزاج بطريقة كبير، ويصاحب هذا الأمر شحوب شديد في البشرة والجلد، وضيق شديد في التنفس،  والشعور بالضعف الشديد بالجسم، مع زيادة في ارتفاع معدل ضربات القلب، وأيضا يزيد من عدم انتظام الدورة الشهرية.

 ومن أغرب المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الجسم نتيجة للإصابة بالأنيميا، منها:

-التعرض للإصابة بمشاكل نفسية كالهلوسة والتوتر، وهذا الأمر يرجع إلي نقص نسبة الحديد في الجسم، ونقص نسبة وصوله للمخ.

-زيادة فرص الإصابة بالسرطان نتيجة للإصابة بفقر الدم، وعجز الصفائح الدموية.

-ويزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، لأن الدم لم يستطيع الجسم القيام بضخه بشكل جيد.

-يزداد فرص ضعف العضلات بالجسم، وذلك نتيجة لضعف وقلة كريات الدم الحمراء بالجسم، ولذا عليك الانتباه لهذا الأمر.

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