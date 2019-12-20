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بلدية غزة تطلع وزير الحكم المحلي على مصنع فرز وتدوير النفايات

20 كانون أول / ديسمبر 2019 07:07

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غزة- الرأي

أطلعت بلدية غزة وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، على مصنع إعادة فرز وتدوير النفايات الصلبة، وآلية عمل مكب النفايات الرئيس، وكميته الاستيعابية وعملية تطويره وتحسينه، واحتياجات البلدية المستقبلية في هذا الجانب.
وكان في استقبال الوزير الصالح في مصنع الفرز والتدوير نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، ومدير عام الصحة والبيئة في البلدية م. عبد الرحيم أبو القمبز، والمدير التنفيذي لشركة أكنان تك د. محمد أبو هيبة، وآخرون.
ورافق الوزير في جولته مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البدري، ومدير مكتب غزة في الصندوق م. معتز محيسن.
وأبدى الوزير إعجابه بعمل المصنع وآلية عمله، ودعا إلى الاستثمار في عملية فرز النفايات وتوعية الجماهير بأهميتها.
 

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