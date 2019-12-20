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ليفربول فى مفاوضات جادة مع باير ليفركوزن لضم هافيرتز

20 كانون أول / ديسمبر 2019 07:50

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كشفت تقارير صحفية، أن نادى ليفربول الإنجليزى بدأ مفاوضات جادة مع باير ليفركوزن الألمانى للتعاقد مع الشاب كاى هافيرتز فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الريدز أجرى محادثات "ملموسة" مع باير ليفركوزن بشأن ضم كاى هافيرتز، حيث من المتوقع أن يغادر اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، ناديه الألمانى في نهاية الموسم الجارى لخوض تحدٍ جديد.

واشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضًا أندية أوروبية كبرى تسعى للتعاقد مع هافيرتز مثل بايرن ميونخ، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد.

وكان ليفربول قد أنهى اليوم صفقة التعاقد مع اليابانى مينامينو قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوى.كشفت تقارير صحفية، أن نادى ليفربول الإنجليزى بدأ مفاوضات جادة مع باير ليفركوزن الألمانى للتعاقد مع الشاب كاى هافيرتز فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الريدز أجرى محادثات "ملموسة" مع باير ليفركوزن بشأن ضم كاى هافيرتز، حيث من المتوقع أن يغادر اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، ناديه الألمانى في نهاية الموسم الجارى لخوض تحدٍ جديد.

واشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضًا أندية أوروبية كبرى تسعى للتعاقد مع هافيرتز مثل بايرن ميونخ، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد.

وكان ليفربول قد أنهى اليوم صفقة التعاقد مع اليابانى مينامينو قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوى.

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