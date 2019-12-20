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برشلونة ضد الريال.. زيدان رابع أكثر مدربى الملكى خوضا للمباريات

20 كانون أول / ديسمبر 2019 07:52

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خاض ريال مدريد، مباراته رقم 183 تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خلال مواجهة برشلونة فى الكلاسيكو، مساء أول أمس الأربعاء، والمؤجلة من الجولة 10 فى الدوري الإسباني "الليجا"، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

أصبح زيدان، رابع أكثر مدرب فى تاريخ النادى، يقود الفريق فى مباريات بجميع المسابقات، بعد وصوله للمباراة رقم 183 مع ريال مدريد، بالتساوى مع لويس مولونى، الذى قاد الملكى فى 4 مرات، فى الفترة من 1974 حتى 1986.

ويعد ميجل مونوز أكثر مدرب قاد ريال مدريد تاريخيا، برصيد 605 مباريات، ثم فيسنتى ديل بوسكى 246 مباراة والهولندى ليو بينهاكر برصيد 197 مباراة.

وتولى زيدان، ريال مدريد فى فترتين، الأولى من يناير 2016 حتى مايو 2018، خاض خلالهم 149 مباراة، والفترة الحالية، بداية من مارس 2019، قاد 34 مباراة.

ويتقاسم ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع برشلونة، برصيد 36 نقطة، ولكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف، بعد مرور 17 جولة من المسابقة.

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