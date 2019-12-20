اتحاد ألعاب القوى يفتتح دورة المدربين الدولية الأولى

افتتح اتحاد ألعاب القوى، الخميس، دورة المدربين الدولية الأولى، بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة 21 مدرباً من مختلف محافظات الوطن. وحضر الافتتاح كل من اللواء عبد المجيد حجة، أمين عام اللجنة الأولمبية، د. مازن الخطيب، رئيس اتحاد ألعاب القوى، المحاضر الدولي رالف مشبهاني، د. فاطمة الفقيه، أمين سر الاتحاد،والمدرب الألماني هانز ستيفن المشرف على المعسكر التدريبي لمنتخب ألعاب القوى وساهر جودة محاضر بالاتحاد الدولي لألعاب القوى. ورحب الخطيب بالحضور، وأكد على أهمية الدورة، التي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني للعبة، من خلال تأهيل مدربين قادرين على صقل المواهب واعدادهم بالشكل المطلوب.

وشكر الخطيب، اللجنة الأولمبية ورئيسها اللواء جبريل الرجوب، على الدعم المتواصل للاتحاد، من أجل تنفيذ أنشطته، وبرامجه التطويرية. ورحب بالمحاضر رالف مشبهاني، مثمناً جهوده بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، وأكد على أن الاتحاد يتطلع بصورة دائمة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية بما يخدم واقع اللعبة على الساحة المحلية.

ولفت إلى أن الاحتلال حال دون قدوم مدربين من المحافظات الجنوبية للالتحاق ببرنامج الدورة

وأشاد حجة باتحاد ألعاب القوى الذي يعمل وفق منهجية تفضي إلى تطوير مكونات اللعبة وبناء منظومته الرياضية، من أجل المنافسة إقليمياً وقارياً.

ونوه إلى أن اللجنة الأولمبية تدعم وتساند الاتحادات بهدف مواصلة مسيرة التطوير التي تشهدها الرياضة الفلسطينية، استناداً لتوجيهات اللواء جبريل الرجوب. ودعا المدربين المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من خبرات المحاضر الدولي مشبهاني الذي تمنى له طيب الاقامة في فلسطين. ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة، التي ستشهد جانباً نظرياً وعملياً، يوم الاثنين المقبل.