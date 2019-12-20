كلمة مرور حسابك على فيسبوك في خطر

تمكن بعض “الهاكرز” من استخدام أداة “Notes” من أجل خداع مستخدمي فيسبوك للتخلي عن كلمات المرور الخاصة بهم، عن طريق إرسال عنوان الكتروني والدخول إليه ونقل جميع المعلومات الخاصة بحسابه.

تتيح أداة “Notes” للمستخدم إمكانية كتابة الملاحظات التي تتضمن المحتوى مع صورة رئيسة وعنوان، مع إمكانية تنسيقه وإضافة الروابط والصور له بشكلٍ مباشر داخل الملاحظة.

تمكن الهاكرز حسب موقع “إرم نيوز” من إيجاد طريقة بواسطة هذه الأداة لاختراق حسابات المستخدمين، حيث يتلقى المستخدم رسالة على أساس أنها من “فيسبوك”، تحذّره من أن صفحته الخاصة قد تم الإبلاغ عنها وهو معرض لخطر فقدانها، ثم تدعو المستخدم إلى اتباع رابط للتحقق من هويته، وعندما يدخل المستخدم إلى الرابط المذكور يظهر له رابط آخر لموقع زائف هو facebook.com.fbmailcopyrights.com، ويطلب منه ملء تفاصيل مختلفة عن حياته الشخصية.

وسيكون من السهل خداع المستخدم إذا لم يكن على دراية بواجهة مستخدم فيسبوك وأداة “Notes”، وبمجرد أن يقوم الشخص بملء المعلومات المطلوبة منه ستم اختراق حسابه.