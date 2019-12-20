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مليونير ألماني يبحث عن أصدقاء للعيش في “جنته” بنيوزيلندا

20 كانون أول / ديسمبر 2019 08:01

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يبحث مليونير ألماني عن عدد من الأشخاص ليصيروا أصدقاءه ويعيشوا معه في عقاره، الذي تبلغ قيمته 5.6 مليون دولار، ووصف ملكيته التي تتميز بوجود إسطبلات خيول وإطلالة على البحر بأنها “جنة”.
ويبدو أن المليونير الألماني كارل ريبين يرغب في الحصول على 10 أصدقاء لمشاركته حلم العيش في جنته “أواكينو”، التي تقع على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وذهب به الأمر إلى أن ينشر إعلانات في الصحف المحلية من أجل هذه الغاية.
وجاء في واحد من الإعلانات: “يمكن أن يعيش شخصان في كل منزل في العقار، وأن يتناولا الطعام والمشروبات في جلسات اجتماعية مع الآخرين في العقار. فإذا كنت مهتما بعيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام، فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك”.
وأضاف الإعلان: “يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو ركوب القوارب أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة”.
وأوضح المليونير ريبين أنه بإمكان البالغين الذين تصل أعمارهم حتى 70 عاما التقدم للحصول على منزل في العقار، كما أنهم مدعوون لإحضار خيولهم، إذا كانوا يمتلكون أيا منها.
وفقا لصحيفة “تاراناكي ديلي نيوز” المحلية، فقد صنع ريبين ثروته من خلال بيع القهوة المثلجة المعلبة، ولديه مصالح تجارية وملكية كبيرة في نيوزيلندا.
وفي الإعلان، ذكر ريبين أن لديه خلفية في “الأعمال التجارية الدولية”، مع العلم أنه كان يعمل في المزارع في ألمانيا.
ويقول ريبين إن بناء “أواكينو” في نيوزيلندا استغرق 10 سنوات من العمل الشاق، وأنه بات مستعدا حاليا لمشاركة جنته هذه مع “مع أشخاص لطيفين”، حسبما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

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