اختراعات مذهلة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

أيام قليلة ونودع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي كان حافلا باختراع آلاف الأجهزة الإلكترونية التي ساهم الكثير منها بتسهيل حياتنا وجعلها أكثر متعة وسلاسة.

ولم تكن هذه الأجهزة كلها بنفس الكفاءة، فبعضها غيّر من نظرتنا كبشر للآلات وللدور اللافت الذي لعبته في حياتنا.

وأعدت مجلة التايم الأميركية قائمة من أفضل عشر أجهزة تم اختراعها في هذا العقد الذي أوشك على الانتهاء.

جهاز الأيباد

البداية مع جهاز الآيباد ويعتبرالجهاز بمثابة ثورة في عالم الحاسوب. ففي العام 2010 طرحت آبل جهازها في السوق، وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر كامل الأوصاف بحجم صغير، ويعتمد كليًّا على اللمس.

سيارة تسلا الكهربائية

في المرتبة الثانية جاءت، سيارة تسلا الكهربائية طراز أس والتي أصدرتها شركة تسلا عام 2012، وإذا كنت تعتقد أن السيارة ليس آلة، فإنك لم تقد سيارة تسلا أس المليئة بالشاشات التي تعمل على اللمس، والتي أجبرت الشركات المنافسة على القبول بفكرة السيارات التي تعمل على البطاريات.

الراسبيري باي 2012

وحل في المرتبة الثالثة، الراسبيري باي وهو كمبيوتر متكامل صغير في حجم كف اليد بسعر لا يتجاوز 25 دولار وبأقل استهلاك للطاقة.

غوغل كروم كاست

وجاء في المرتبة الرابعة جهاز غوغل كروم كاست الذي أصدرته عملاق البرمجيات غوغل عام 2013.

ويعمل الجهاز على بث الصور سواء من الحاسوب أو الهاتف الذكي بحيث يتصل بالتلفاز عبر منفذ "HDMI DJI Phantom 2013".

طائرة الدرون

في المرتبة الخامسة تأتي طائرة الدرون دي دجي آي فانتوم التي صدرت عام 2013 وأحدثت ثورة في عالم التصوير خصوصًا.

الطائرة الصغيرة ذات الصوت الزنان فتحت آفاقا أمام العاملين في حقلي الإخراج السينمائي والتلفزيوني وأتاحت للجميع رؤية العالم من الأعلى بشكل مفصل وواضح.

أمازون إيكو

في المرتبة السادسة يأتي جهاز الصوت أمازون ايكو الذي أصدرته الشركة عام ألفين وأربعة عشر يعمل بالنظام الذكي الكسا، بحيث يستجيب لطلبات مستخدميه، فيبدي رأيه ببعض المعلومات، ويشغل الموسيقى، ويصل به الأمر لأن يتحكم بالحساب البنكي.

ساعة آبل الذكية

ساعة آبل الذكية والتي أخرجتها الشركة إلى العلن عام 2015 حلت في المرتبة السابعة، ورغم صدور الجيل الـ5 من هذه الساعة إلا أن أكثر ما يميزها هو الاهتمام الكبير بالجانب الصحي، حيث أصبحت كطبيب مرافق لكثير من مستخدميها

الأير بود

من ساعة آبل الذكية إلى سماعات الأير بود التي أنتجتها الشركة عام2016، والتي تعمل تعمل لا سلكيا عبر البلوتوث، لكن وبرغم شعبية هذه السماعات لدى عشاق الموسيقى إلا أنها أثارت الجدل كونها تصنع من مواغد غير صديقة للبيئة بحيث يصعب التخلص منها أو إعادة تدويرها

نينتاندو سويتش

في المرتبة التاسعة حلت نينتاندو سويتش وهو جهاز ألعاب هجين يعمل بشكل مستقل، أو عبر شبكه بالتلفاز أصدرته شركة ننتاندو للألعاب عام2017.

أكس بوكس أدابتف كونترولر

وأخيرا مع أكس بوكس أدابتف كونترولر الخاص بالألعاب، والذي أعلنت عنه مايكروسوفت وهو عبارة عن وحدة تحكم أهم ما في هذا الجهاز الذي يعدّ تغييرًا جذريا في التكنولوجيا الموجهة لذوي الإعاقة، داخل وخارج مايكروسوفت على حد سواء.