التوجيه السياسي يُنظم سلسلة لقاءات تربوية وتوعوية

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظات غزة لقاءات تثقيفية لسيدات نساء المجتمع المدني حيث نظمت محافظة الشمال، محاضر تاريخية عن" قرار التقسيم" لنساء المجتمع المحلي.

وتحدث العقيد معين أبو عوكل مدير مكتب توجيه الشمال حول قرار التقسيم وتأثيره على القضية الفلسطينية.

كما ألقت وحدة العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة وخان يونس على سيدات المجتمع المحلي، محاضرة بعنوان "السحر والشعوذة".

وتحدثت أ. منى سمور والنقيب يسري الأسطل عن خطورة السحر حكمه، والشعوذة معناها وحكم فاعلها، وكذلك حكم الذهاب للمشعوذين وكيف يمكن التفريق بين الساحر والمعالج بالقرآن.

على صعيد أخر ، نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح والوسطى محاضرة بعنوان "مكافحة التسول" استهدفت طالبات مراكز التأهيل وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة التسول.

كما نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خان يونس معالجات فردية ل (27) نزيل من نظارة مركز معن، بحضور الرائد عبد اللطيف أبو لوز، وذلك لتعديل وتقويم بعض السلوكيات الخاطئة وتصحيحها من خلال تقديم النصائح والتوجيهات الارشادية.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الوسطى لقاء لنزلاء نظارة مركز دير البلح بعنوان " سبل النجاة من الفتن"، بحضور الرائد حسني أبو شاويش و الملازم أول أنس غراب من توجيه الوسطى.

وفي هذا الصدد قال الرائد أبو شاويش أن اللقاء استهدفت 80 نزيل من نظارة مركز شرطة دير البلح ، وتحدث خلال المحاضرة عن الفتن و سبل النجاة منها .

من جانب آخر، نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس لقاء لنزلاء نظارة مركز معن، لوز، بعنوان "العلاقة مع الله سر النجاح في الحياة للرائد عبد اللطيف أبو لوز.

إلى ذلك، نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة لقاء بعنوان "القائد القدوة" لـ25 ضابطًا وفردًا من المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني وتحدث الرائد حلمي من توجيه غزة خلال اللقاء عن القائد القدوة إحدى أهم الصفات التي يتمتع بها القائد الناجح ومسئولياته وقدرته على إقناع الآخرين والتأثير عليهم

من جانب آخر، نظمت هيئة التوجيه السياسي فى قسم العمل النسائي في كل محافظة الشمال والوسطى وخان يونس، يوم معايشة للشرطة النسائية حيث تحدث ضباط الهيئة كل من النقيب سحر الطيبي وملازم أول يسرى الأسطل عن الجودة والإتقان في العمل وحسن التعامل مع المواطنين

كما نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي سلسلة لقاءات تثقيفية بمحافظات غزة شملت" الطاقة والأمن والحماية والشرطة البحرية وشرطة القرارة وشرطة معن والدفاع مدني الشرقية وشرطة السجن المركزي" بخانيونس" ضباط وأفراد شرطة محافظة الشمال" وقد تحدث ضباط الهيئة خلال هذه اللقاءات عن عزيمة و ثبات رجل الأمن في حماية الجبهة الداخلية في ظل تحديات الواقع وقلة الإمكانيات.

وفي سياق منفصل نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي عدة لقاءات وجولات لنزلاء "نظارة مركز معن والسجن المركزي، ونظارة مركز القرارة" وقد تحدث الرائد عبد اللطيف أبو لوز خلال اللقاءات والجولات عن بعض النصائح والتوجيهات للنزلاء في كيفية التعامل مع أوقاتهم داخل النظارات، وكيفية استغلال أوقاتهم في الأعمال النافعة والصالحة.



