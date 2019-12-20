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وفاة المفكر والباحث الفلسطيني عبد الرحمــــن محمد غنيــــم

20 كانون أول / ديسمبر 2019 08:13

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توفى  أمس الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر في دمشق الكاتب والباحث الفلسطيني والمفكر القومي عبد الرحمن محمد غنيم، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين في سورية عن عمر ناهز 73 عاماً.

ولد غنيم في قرية المغار في فلسطين عام 1944، وتلقى تعليمه في غزة، وتخرّج في جامعة القاهرة، حاملاً الإجازة في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل في الإذاعة، وأصبح رئيس تحرير عدد من المجلات، وأنشأ دار الجليل للنشر، وهو عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب بدمشق.

وللراحل غنيم  34 كتاباً تنوّعت بين الشعر والدراسات السياسية والفكرية، ومن أبرزها ديوان: في ظل وادي الصمت، والحرب النفسية ودورها في المعركة، المثلثات ونجمة اسرائيل السداسية، ملاحظات على طريق التحرير، الوظيفة الثورية للإعلام الاشتراكي، المرتكزات النفسية للفكرة الصهيونية، الحالة الفلسطينية ودور الرقم الصعب، واليهودية بين القرآن والتوراة ومعطيات التاريخ القديم، بالإضافة إلى مئات المقالات، التي كان ينشرها في الصحف والمجلات العربية.

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