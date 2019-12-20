"معروف" يلتقي بمدراء دوائر الإعلام بالوزارات والمؤسسات الحكومية

غزة- الرأي

التقى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الخميس يلتقي بمدراء دوائر الإعلام بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، جاء ذلك خلال لقاء مفتوح في مطعم أوريجانو في مدينة غزة ، وبحضور مدير دائرة العلاقات والتدريب بوزارة الإعلام د. مؤمن عبد الواحد ، ومدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الحكومية محمد حبيب.

بدوره رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالحضور، كما وتحدث عن المبادرة الحكومية لتسويق أنشطة وانجازات الحكومة خلال العام القادم، مضيفا أن الإعلام شهد جهد كبير وتضافر الجهود بين كل الوزارات من الناحية الإعلامية من حيث التعاون المتكامل، كما ووجه الشكر لطواقم العمل الاعلامي في كافة الدوائر والوزارات الحكومية خلال العام الحالي 2019

وأضاف أن هدف اللقاء هو استخلاص ما سبق خلال الفترة الماضية، ومناقشة الخطة المقبلة ،واضافة كوادر جديدة للوزارات، والعمل على تطوير العمل الإعلامي وضخ دماء جديدة ،موضحا أن العام القادم سيكون بمثابة نقلة حقيقة داخل العمل الاعلامي داخل المؤسسات الحكومية,

وذكر معروف أن عدة قرارات تم اتخاذها ستنفذ خلال العام المقبل 2020 ، ستتضمن الإعلام عن المبادرة الحكومية لأفضل دائرة إعلام على مستوى الدوائر الحكومية، لافتا أن المسابقة ستشكل منافسة قوية لتشجيع الهمم ، وهي عبارة عن فائز واحد، وستكون بمثابة تكريم معنوي ومادي للفائز.

وتابع أن الوزارة ستبث من خلال فضائية الأقصى برنامج "من أروقة الوزارات" ، حيث سيتم تحويله من برنامج اذاعي الى برنامج تلفزيوني ، مضيفا أن مسابقات التوظيف سيعلن عنها بداية العام القادم ، وسيتم إعادة توزيع وتدوير الموظفين على الوزارات الحكومية بشكل عام.

وتطرق معروف أن الحديث عن الدورات التدريبة والاحتياج التدريبي للوزرات في دوائر الإعلام، حيث سيتضمن التدريب مرجعية العمل الاعلامي وتذليل العقبات للوصول القمة ، منوه أنه سيتم تفعيل أجندة الفعاليات الحكومية بهدف انجاحها وتغطيتها الإعلامية.

وفي ذات السياق تحدث معروف عن فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني ، والتي تنظمها وزارة الإعلام للعام العاشر على التوالي ويتم اقامتها وفاءً للصحفيين وتكريما لهم على جهودهم الإعلامية في نقل رسالة شعبنا للعالم، مؤكدا أن إعلام الوزارات هو جزء من الجسد الحكومي من ناحية الحضور والتواجد والمشاركة في احياء فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

كما وناقش معروف الإشكاليات التي تواجه الدوائر الإعلامية في الوزارات من نفص الامكانات البشرية والمعدات، مشيرا أن العام القادم سيمثل نقلة نوعية وسيكون هناك سد للعجز الحالي في كافة الامكانات ، أن العمل جاري على تدريب العاملين في الدوائر الإعلامية على دورات نوعية في مجال إنتاج الأفلام القصيرة والطويلة.