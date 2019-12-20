وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يلتقي بمدراء دوائر الإعلام بالوزارات والمؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة:حالات الاصابة بمرض الحصبة محدودة ونسبة التطعيم عالية جداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة المفكر والباحث الفلسطيني عبد الرحمــــن محمد غنيــــم وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُنظم سلسلة لقاءات تربوية وتوعوية وكالة الرأي الفلسطينية اختراعات مذهلة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وكالة الرأي الفلسطينية مليونير ألماني يبحث عن أصدقاء للعيش في “جنته” بنيوزيلندا وكالة الرأي الفلسطينية كلمة مرور حسابك على فيسبوك في خطر وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أطول شجرة فى غابات الأمازون وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد ألعاب القوى يفتتح دورة المدربين الدولية الأولى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

20 كانون أول / ديسمبر 2019 03:22

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين، التي كان آخرها إحراق مركبتين فجر اليوم في قرية فرعتا المجاورة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تجمع مبادري رفح يطالب شركة جوال بتخفيض قيمة الاتصالات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟