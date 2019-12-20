إصابات جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين، التي كان آخرها إحراق مركبتين فجر اليوم في قرية فرعتا المجاورة.