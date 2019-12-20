مشعل: شعبنا يرفض السلام الاقتصادي تحت الاحتلال

وكالات-الرأي:

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الشعب الفلسطيني يرفض التنمية الاقتصادية وفق مبادئ السلام الاقتصادي التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مشعل خلال مشاركته في فعاليات قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة بالعاصمة الماليزية، بورقة عمل تحت عنوان "دور السياسة في التنمية في ضوء تجربة حركة حماس" أهمية بناء اقتصاد وطني مستقل للشعوب التي تعيش تحت الاحتلال.

وأضاف: "من يملك اقتصاده يملك قراره السياسي، وشعبنا الفلسطيني يرفض السلام الاقتصادي، ولا يبحث عنه تحت الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أن التنمية عند الدول المستقلة تختلف عن الشعوب المحتلة.

وتابع أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة قرر ألا يستسلم للحصار، فقد صنعنا سلاحنا وصواريخنا.

وأضاف: لقد أنشانا اقتصاد صمود، و(إسرائيل) اليوم لا تستطيع قهر الشعب الفلسطيني في غزة لأنه قرر أن يكون على مستوى التحدي.

وتابع: التنمية تحتاج إلى قرار سياسي وإرادة سياسية، وحيث لا قرار ولا إرادة فلا تنمية، سواء كان الشعب تحت الاحتلال أم لا.

وأردف نحن في فلسطين بعد هزيمة الجيوش العربية قبل عقود قررنا أن نقاتل بأنفسنا ولا ننتظر أحدا، وأزعجنا (إسرائيل) وحشرناها في الزاوية، مضيفاً: من يقرر التصدي للعدوان وتحدي مسؤولية الصمود بالتأكيد سيعاني، لكن الذي يفعل غير ذلك سيعاني بذل، ونحن نعاني بعزة.

وواصل مشعل حديثه: قررنا رفض شروط الرباعية الدولية وغيرنا قبل بها، قلت لبعض المسؤولين الأوروبيين كم سنة ستحتاجون لاختبارنا بمسألة شروط الرباعية مضت عشر سنوات، تريدون عشرا جديدة؟ لن نقبل بشروط الرباعية، فاضطر الأوروبيون وغيرهم أن يتعاملوا معنا بعيداً عنها، إذًا المسألة مسالة احترام للذات وأن تكون قادرا على إثبات هويتك.

وأشاد مشعل بالتجربة الماليزية، مشيراً إلى أن امتلاك ماليزيا للقرار السياسي جعلها دولة متقدمة، وكذلك تركيا وقطر وإيران، مضيفاً: كل الدول التي تملك قرارها تتقدم وتنافس الدول المختلفة.

وأشار إلى تنبيهين يتعلقان بالشعوب النامية التي تعيش تحت الاحتلال، الأول هو أن أي شعب يعيش حالة نمو أو تحت الاحتلال يحتاج لمساعدة الآخرين، مشدداً على أن هذه المساعدات يجب ألا تكون مشروطة.

وتابع: نعم نحن محتاجون لكي ننهض ونأخذ مساعدات من أمتنا أو غيرها، لكن لا مساعدات مشروطة لأن هذه الشروط تجعلك خاضعا للابتزاز.

ولفت مشعل في التنبيه الثاني إلى أن بعض الناس يريد أن يخلط بين التنمية والنهوض، وبين أن يعيش حالة الآخر، وكأننا لا نستطيع أن ننهض إلا إذا قلدنا غيرنا وانسلخنا عن هويتنا، مشدداً على أن هوية أمتنا وثقافتها وتاريخها لا تتعارض مع النهوض، بل على العكس تماماً فنحن أمة اقرأ وأمة العلم.

وأضاف: النموذج الذي ندعو إليه هو التقدم في أعلى المراتب في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلاقات، وأن نسبر أغوار الفضاء والأرض، ولكن علينا أن نبقي على هويتنا الإسلامية وثقافتنا وأصالتنا، فالأمة التي تقلد الآخرين تنسى تاريخها ولا تحقق تنميتها وتقدمها.

وختم مشعل: نحن في فلسطين بفضل الله تعالى ورغم ظروفنا الصعبة قدمنا نموذجا محترما، ونحن واثقون أننا سننتصر، وانتصارنا على أرض فلسطين هو أيضاً بعمق أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.