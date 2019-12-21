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ليفربول يواجه فلامنجو بنهائي مونديال الأندية بحثا عن اللقب الوحيد المفقود

21 كانون أول / ديسمبر 2019 08:49

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يبحث ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وفلامنجو البرازيلي عن نهاية مثالية لعامهما 2019 الحافل عندما يلتقي الفريقين في السابعة والنصف مساء السبت بملعب "خليفة" الدولي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

ليفربول ضد فلامنجو

وحجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويسعى ليفربول لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، والدوري البرازيلي.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وكسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو، بجانب التتويج باللقب الوحيد الذى لم يسبق له الفوز به فى تاريخه العريق.

وخسر ليفربول نهائي نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان أمام ساو باولو البرازيلي بهدف دون رد، ليصبح "الريدز" وصيفًا لتلك النسخة، فيما خسر كأس إنتركونتينينتال أمام فلامنجو عام 1981.

يأتي هذا في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشارك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب معاناته من المرض الذي أبعده عن المشاركة في مباراة الدور نصف النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

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