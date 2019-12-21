برشلونة يبحث عن الانفراد بصدارة الدوري الإسبانى مؤقتا ضد ألافيس

يسعى برشلونة لإنهاء العام الحالي وهو يعتلي صدارة الدوري الاسباني عندما يستضيف الافيس في الخامسة مساء اليوم بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة "الليجا".

برشلونة ضد الافيس

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل الافيس المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويطمح برشلونة لإستعادة نغمة الإنتصارات بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين مع ريال سوسيداد وريال مدريد، وسط إنتقادات جماهيرية تعرض لها الفريق بسبب تراجع الأداء خاصة في مباراة الكلاسيكو أمام الريال حيث أطلقت الجماهير صافرات الأستهجان عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، ويسعى لتصدر الدورى ولو بشكل مؤقت قبل مباراة الريال ضد بيلباو غدا الأحد بختام مباريات الجولة 18.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود الثلاثي عثمان ديمبلي، آرثر ميلو، وأنسو فاتي بداعي الإصابة، فيما ضمت قائمة الفريق الكتالوني لمباراة اليوم كلاً من، تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، لينجليت، موسى واجي، جريزمان، جوردي ألبا، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، كارليس بيريز.

كما يلتقي اليوم ريال مايوركا مع اشبيلية وفياريال مع خيتافي وبلد الوليد مع فالنسيا ضمن منافسات الجولة ذاتها.