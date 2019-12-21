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أخبار » الرياضة و الملاعب

كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد تجذب اهتمام الشركات العالمية

21 كانون أول / ديسمبر 2019 08:53

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إنه تلقى 9 عروض للحصول على الحقوق التجارية لكأس العالم للأندية الموسعة والتي ستستضيف الصين النسخة الأولى منها عام 2021 بمشاركة 24 فريقا.

وأبلغ جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" الصحفيين في الدوحة الجمعة: "حتى أول أمس تلقينا تسعة عروض وهذا أكثر مما توقعت ويظهر حجم الاهتمام التجاري الهائل".

وتسمح الحقوق للشركات بضمان الرعاية والإعلان والبث التلفزيوني واتفاقات إعلامية بالنيابة عن "الفيفا".

وتختتم النسخة الحالية من البطولة (بمشاركة سبعة أندية) غدا السبت حيث يلتقي ليفربول بطل أوروبا مع فلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في النهائي.

ولم تحظ كأس العالم للأندية باهتمام كبير في أوروبا لكن إنفانتينو يتوقع أن يجذب النظام الجديد اهتماما جماهيريا وتجاريا أكبر.

وأضاف: "اتخذنا قرارا كبيرا ومهما وستصبح كأس العالم للأندية أفضل مسابقة على مستوى الأندية في العالم".

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