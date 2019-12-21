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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 نصائح لتحميم البيبى فى فصل الشتاء

21 كانون أول / ديسمبر 2019 08:56

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يعتبر فصل الشتاء من أكثر فصول السنة التى يتعرض الأطفال فيه لنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بسبب تقلبات الجو والأمطار التى تسبب نزلة البرد والنزلات المعوية، لذلك يجب على الأمهات أن تحرص على أطفالهن وتحميهن من البرد، خصوصا وقت الاستحمام، وحسبما ذكره موقع bathing فإن هناك بعض الخطوات التى ينصح بها الأمهات عند استحمام الاطفال فى فصل الشتاء وهى:

1: ينصح بتحميم الطفل بمياه فاترة وفى مكان مغلق ودافئ حتى لا يتعرض الطفل لنزلات البرد والسخونة.

2: يجب تجفيف الطفل جيدا بعد الاستحمام وذلك باستخدام فوطة مصنوعة من القطن حتى لا تعرضه للالتهاب والجفاف.

3: رطبى جسم طفلك جيدا ببعض الزيوت الطبيعية الدافئة والتى تساعد على الاسترخاء ونعومة الجلد.

4: قبل أن يرتدى طفلك الملابس احرصى أن يكون ذلك فى مكان دافئ بعيدا وغلق جميع الشبابيك والأبواب فى الغرفة حتى لا يتعرض لنزلات البرد.

5: ينصح بإعطاء طفلك مشروب دافئ بعد الاستحمام مثل اليانسون والكراوية والنعناع، والأطفال الرضع ينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية بعد الاستحمام مباشرة.

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