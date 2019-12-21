أفضل الطرق الطبيعية لتنظيف الكلى

هل تعلم أن الكلي هو العضو المسئول عن إزالة الفضلات من جسمك؟، إذا كنت تعانى من ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكر أو تصلب الشرايين فقد تصاب بأمراض في الكلى، وتمنع كليتيك من القيام بالعمل الذي من المفترض أن تقوم به، ونعرض فيما يلى أفضل الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى تنظيف الكلي.

- الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مليئة بفيتامين C وK، بالإضافة إلى غناها بالألياف والفولات، كما أنها تقلل من ضغط الدم، وتساعد فى تنظيم السكر فى الدم، وتقلل من إجهاد الكلى.

-عصير التوت

يعلم الجميع أن عصير التوت يمكن أن يكون مفيدًا لالتهابات المسالك البولية، ولكن هل تعلم أنه يمكن أيضًا أن يقدم لكليتك يدًا مساعدة أيضًا؟، فيمكن شرب عصير التوت أن يطهير الكلى.

-الكركم

لتنظيف الكلى ومنحهما فرصة للقتال، احصل على حصتك من الكركم يوميا، فهو يحتوى على مادة الكركمين الذي يقدم خصائص مضادة للالتهابات. كما أنه مفيد لمحاربة أمراض الكلى، فيمكنك إضافته على الأرز أو الكارى أو اليخنة أو ضعه في عصير.

- التفاح

يقول الأشخاص إن تناولك لتفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا عن أسرتك، وذلك نظرًا لأن التفاح مليء بالألياف التي تمتص السموم، فإنها تقوم بعملها من خلال إخراج بعض العمل الشاق من كليتيك، كما أنه يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهابات في الجسم وتعمل معجزات الجهاز الهضمي.

- زيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من الفوائد لجسمك، ولكن يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لصحة كليتيك، فيمكن لزيت الزيتون أن يخفض نسبة الكولسترول في الدم، ويخفف الألم المرتبط بحصى الكلى، ويعمل على تقليل الالتهاب أيضًا.