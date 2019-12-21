6 تحاليل ضرورية بعد سن الـ 30

الوقاية خير من العلاج مفتاح الحفاظ على الصحة، فأي خطوة صغيرة قد تكلفك حياتك، فيمكن أن يساعدك إجراء فحوصات صحية وقائية، واتخاذ تدابير منتظمة في التغلب على المشكلات ووضعها في مهدها.

فمع تقدمنا ​​في العمر، قد نميل إلى أن نصبح عرضة لظروف صحية معينة، وبالتالي يأتي دور الفحوصات المنتظمة، وبخلاف اختبارات السكر والكوليسترول مهمة فقط ، هناك 6 اختبارات طبية أساسية يجب على كل شخص يزيد عمره عن 30 عامًا إجرائها .

اختبار تخطيط القلب (ECG)

مضاعفات القلب قد تصيبك في أي وقت، لذا يعد اختبار تخطيط القلب الكهربائي (ECG) أداة مفيدة يمكن استخدامها كأداة وقائية للكشف عن صحة القلب لدى الأفراد الذين لا يظهرون أى أعراض لأمراض القلب، ولكن قد يتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض والظروف في المستقبل .

الاختبارات الوراثية

يعد الاختبار الوراثي مقياسًا مهمًا للبحث عن العلامات والأعراض المبكرة التي قد تكشف عن أي تغييرات في الطفرة الجينية، وتعرض لك احتمال الإصابة بأمراض معينة.

يمكن أن توفر لك بعض الاختبارات الوراثية الوقائية معلومات عن تغيرات الحمض النووي ، ومخاطر الإصابة بالسرطان ، وما إلى ذلك، إذا كنت تخطط لإنجاب طفل ، فيمكن أن تكون الاختبارات الجينية تدبيرًا جيدًا مقاومًا للطفل لحماية صحته في المستقبل أيضًا.

اختبارات الدهون

اختبار الدهون الكامل يمكن أن يفصل بين التفاصيل الدقيقة لمستويات الكوليسترول " الجيد والسيئ " ويعطيك مؤشرا على صحة قلبك، فقد يكون اجراء الاختبارات الكاملة مرة كل سنتين مفيدًا بعد سن الثلاثين.

اختبار وظيفة الكبد

يمكن أن تحدد اختبارات كيمياء الكبد التي تعمل عن طريق قياس رسم بعض الإنزيمات الجسدية والبروتينات والدهون الثلاثية، مدى صحة الكبد وفحصه للعديد من الالتهابات، مثل التهاب الكبد، كما يمكن أن يحدد شدة الحالات والعلاجات .

المسحة

بالنسبة للنساء ، يُنصح باستخدام مسحات عنق الرحم العادية وتكرار الاختبارات، إلى جانب اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري بعد سن الثلاثين، فقد تساعد هذه الاختبارات في إحداث تغييرات في عنق الرحم ، ومنع وإصابة الأعراض المرتبطة بسرطان عنق الرحم وغيره من الأمراض الفتاكة. .

اختبارات تنظير القولون

على الرغم من أن هذه الاختبارات تجرى عادة بعد سن 45-50 ، إلا أنه يجب إجراءها للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان القولون، فيمكن أن تساعد الاختبارات في استكشاف علامات وجود مشاكل في الأمعاء والنزيف وكذلك فحص سرطان القولون.