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روبوت حشرة يزن أقل من جرام ويحمل خمس أضعاف وزنه

21 كانون أول / ديسمبر 2019 09:04

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استوحى العلماء من الطبيعة روبوت صغير ومرن على هيئة الحشرات، ويشار إليه باسم "DEAnsect"، حيث يتكون هذا الروبوت الصغير الذى يزن أقل من جرام واحد من مواد ناعمة، ويحمل خمسة أضعاف وزنه، كما يحرك عضلاته الصناعية 400 مرة في الثانية.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ما يجعل هذا التصميم فريدًا، أنه قادر على تحمل العديد من الضربات من منشات الذباب، كذلك تحمل سحقه دون التلف، مما يجعل تصميم هذا الروبوت مثاليًا لأداء مهام مختلفة.
وتم تطوير DEAnsect من جانب فريق من كلية الفنون التطبيقية في لوزان (EPFL) في سويسرا بالتعاون مع مختبر المشغلات المتكامل (LAI) وزملاء من جامعة سيرجي بونتواز بفرنسا.
تم تصميم DEAnsect مع مشغلات المطاط الصناعي العازلة (DEAs)، وهو نوع من العضلات الاصطناعية الرفيعة التي تدفعها للأمام من خلال الاهتزازات، وهذه الأجهزة هي السبب الرئيسي لكون الحشرة خفيفة للغاية وسريعة، كما أنها تمكنها من التحرك عبر أنواع مختلفة من التضاريس، بما في ذلك الأسطح المتموجة.
وهذه التقنية تفتح إمكانيات جديدة للاستخدام الواسع لأجهزة مكافحة المخدرات في الروبوتات، أو لأسراب الحشرات الروبوتية الذكية للتفتيش أو للإصلاح عن بعد، أو حتى لاكتساب فهم أعمق لمستعمرات الحشرات عن طريق إرسال روبوت للعيش فيما بينها.
 
 

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