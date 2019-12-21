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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تستحوذ على شركة Typhoon Studios للألعاب

21 كانون أول / ديسمبر 2019 09:05

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استحوذت جوجل على شركة ألعاب Typhoon Studios الناشئة، والتى تسعى لإطلاق أولى ألعابها Journey to the Savage Planet، خلال الشهرين القادمين، إلا أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة حتى الآن.

وبحسب ما نشرته جوجل عبر مدونتها الرسمية، فرغم أن هذه الشركة تمتلك فريقا متخصص في صناعة وتطوير ألعاب الفيديو والذي سبق وطور مشاريع مثل لعبة Far Cry 4 ولعبة Batman: Arkham City قبل اتخاذ خطوة بتأسيس شركة جديدة للألعاب لتطوير أفكار ومشاريع مختلفة.

فيما تأتى هذه الخطوة من قبل جوجل لتعزيز قسم الألعاب الخاص بها "Stadia Games"، والذي سبق وأن أعلنت جوجل عن إطلاقه قبل شهرين، ومن المنتظر أن ينضم فريق Typhoon Studios إلى استوديوهات Stadia Games and Entertainment Studio التابعة لشركة جوجل، وذلك من أجل العمل على الألعاب الحالية وتطوير أفكار جديدة.

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