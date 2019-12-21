تعويض مالي حال سقوط القهوة عليك في الطائرة

قضت محكمة العدل الأوروبية، بإلزام شركات الطيران بدفع تعويض مالي للراكب الذي تسقط عليه قهوة ساخنة أثناء الرحلة.

ونص الحكم على دفع التعويض المالي من أي شركة طيران في حال سقطت قهوة ساخنة على راكب، حتى إن لم تكن عوامل الطيران هي المتسببة في ذلك، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وصدر الحكم في قضية نمساوية، طلبت فيها راكبة تعويضا ماليا بعد سقوط قهوة والدها عليها خلال رحلة طيران، فيما قالت شركة طيران نيكي النمساوية “المدعى عليها” أنها مسؤولة فقط إذا حدث ذلك بسبب عوامل مرتبطة بالطيران.

وجاء في حكم المحكمة الأوربية: “ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطا بالطيران”.