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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2369 ) السبت 21/12/2019
أخبار فلسطينية
هنية يلتقي الشيخ حمد آل ثاني في الدوحة
الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
ترحيب فلسطيني بإعلان «الجنائية الدولية» فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية
«الخارجية الفلسطينية» تدين بأشد العبارات جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية المتواصلة
عريقات: قرار الجنائية الدولية البت في اختصاصها الإقليمي بفلسطين خطوة لتحقيق العدالة
حبيب لـ "فلسطين": أشكال جديدة لمسيرات العودة قريباً
حماس ترحب: إعلان "الجنائية الدولية" خطوة في الاتجاه الصحيح
أخبار إسرائيلية
اليمين المتطرف الإسرائيلي يوحد صفوفه لدعم نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح خطة للسيطرة على الضفة الغربية
نتنياهو يهاجم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
نتنياهو: الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية
تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة
كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس
مسؤول إسرائيلي يتحدث عن التهدئة مع حماس بغزة
اخبار دولية
سويسرا تستأنف تقديم مساعداتها لـ«أونروا»
سيناتور أمريكي: نتنياهو عنصري ويجب أن نؤيد الفلسطينيين
المدعية العامة بالجنائية الدولية: التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب
أمريكا ترفض محاكمة اسرائيل في “جرائم حرب”
مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري وعلينا تأييد الفلسطينيين
أخبار عربية
نقابة أطباء الأسنان الأردنيين تسمح لأبناء غزة المقيمين الانتساب للنقابة
السّعودية تُفرج عن معتقل فلسطيني من قلقيلية
عون يطالب أميركا بتجديد مساعيها لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مواجهات على الحدود الشرقية لغزة تخلف عشرات الإصابات… والاحتلال يقصف مواقع وحماس ترد:…
الأسير زهران يستعد لدخول الشهر الرابع في معركة الإضراب بوضع خطير والاحتلال يرفض…
الاستيطان يتصاعد ويلتهم مساحات واسعة من الضفة… العام الحالي كان الأعنف والخليل تحولت…
مواجهات في كفر قدوم رفضا للاستيطان والجدار… والمستوطنون يحرقون مركبات ويقتلعون الأشجار
ترحيب فلسطيني وانتقاد إسرائيلي لعزم المحكمة الجنائية التحقيق في “جرائم حرب” في الأراضي…
الجيش الإسرائيلي يصيب 13 فلسطينيا شرقي غزة – (تغريدة)
الشرق الاوسط
{الجنائية الدولية} ستحقق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
الخليج الإماراتية
الاحتلال يقصف غزة ويقمع مسيراتها.. ويعربد في الضفة
50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الأهرام المصرية
ترحيب فلسطيني بإعلان «الجنائية الدولية» فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية
سويسرا تستأنف تقديم مساعداتها لـ«الأونرو
الشروق المصرية
السياحة والآثار الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على قصر هيرود الشتوي في أريحا
الرئيس الفلسطيني بعد إعلان الجنائية الدولية إمكانية مقاضاة إسرائيل: حققنا ما نريد
إصابة 30 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة
الغد الأردنية
أمريكا ترفض محاكمة اسرائيل في “جرائم حرب”
مستوطنون يحرقون مركبتين لفلسطينيين شمالي الضفة
الشرق القطرية
المرضى في مستشفى حمد بغزة يحتفلون باليوم الوطني القطري
الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل بفتح مكتب تجاري بالقدس وتحذر من تداعياته
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الأسيرات في سجون الاحتلال يواجهن ظروفًا مأساوية
الفدائي يُنهي عام 2019 في المركز 106 عالمياً
الرجوب:اتحاد كرة القدم "كيس رمل"
الخضري: القرارات الأمميّة لصالح القضية الفلسطينية "غير فاعلة"
نتنياهو يتخبط: "الجنائية الدولية" تعادي (إسرائيل)
مزارعو وصيادو غزة يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم من الاحتلال
"الشعبية" تدعو للبناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية
القدس المحلية
سيدة في ظل المدينة.. الحاجة أم حسين عبيدات
الاحتلال يفتش خيام المواطنين في الرأس الأحمر
135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد الاوروبي
حماس: إعلان "بنسودا" خطوة في الاتجاه الصحيح
اشتية: قرار الجنائية الدولية انحياز للعدل والحقيقة
الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة "الجنائية" في تحقيقاتها
صور | وفد حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي
الحياة الجديدة
الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب
الرئيس تبون: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للدولة
وفاة صديق الشعب الفلسطيني البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل
الأيام
ساندرز وبايدن يهاجمان انحياز ترامب وعنصرية نتنياهو
»مستوطنون يحرقون مركبتين شرق قلقيلية
الرئيس يؤكد: لا انتخابات دون أن ينتخب أهل القدس في...
وكالة صفا
مطالبة بالسماح لمسيحيي غزة بزيارة بيت لحم بعيد الميلاد
القمة الإسلامية المصغرة بكوالالمبور تختتم أعمالها
مستوطنون يغلقون طريقا حيويا وسط القدس المحتلة
اللجنة القانونية بهيئة العودة تدين استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين
مسيرة بشعفاط للتحذير من تعاطي وترويج المخدرات
فلسطينيات تعقد دورة "الكتابة الصحفية الحساسة للنوع الإجتماعي"
الهيئة العليا لمسيرات العودة: سنعلن قريبًا تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020
الراصد عصيدة: توقعات بمنخفض جوي عميق يبدأ الثلاثاء
الكشف عن خطة لبينيت لطرد الفلسطينيين من 60% من الضفة الغربية
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس تعلن استعدادها التام لتسهيل مهام الجنائية الدولية
وزارة العدل ترحب بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال
وفد حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحث معه تطورات القضية
"الجنايات الدولية" تقرر فتح تحقيق بـ"جرائم الاحتلال"
تدريبات تحاكي سقوط صاروخ قوي على مبنى كنيست الاحتلال
جماهير غزة تستعد للمشاركة فى جمعة "الخليل عصية على التهويد "
"الثقافة" تكّرم الفنان "الحسني" على مواقفه الوطنية الرافض للتطبيع
فلسطين اليوم
الحدث الأبرز في 2019: صيحة الفجر النقلة النوعية في المواجهة مع "إسرائيل" والقادم "أدهى وأمر"
اعلام الاحتلال: تضرر مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة
كاتب ومحلل سياسي: طريق المحكمة الجنائية باتجاهين ويجب أن تبدأ مباشرة
عباس يعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية: يوم عظيم لشعبنا
سما نيوز
فتح ترحب بإعلان المدعية العامه للجنائية الدولية وتعتبره يوما أبيضا
ترجيحات: إلغاء الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود
الزعنون: قرار المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل
المالكي ردا على نتنياهو: قرار "الجنائية الدولية" جاء بعد توفر الأدلة والبراهين
زراعة أشجار زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء بقرية كفر لاقف شرق قلقيلية
"البيت اليهودي" يتحالف مع "عظمة اليهودية" في الانتخابات المقبلة
دعم الصحفيين ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية
عرب 48
المعبار": قسم مأساوي لعزل الأسيرات
عدالة" يرحب بقرار "الجنائية الدولية" حول الجرائم الإسرائيليّة ومستعد للتعاون
وكالة وفا
طوباس: الاحتلال يفتش خيام المواطنين في الرأس الأحمر ..
"الديمقراطية" ترحب ببيان المدعية العامة في م..
حزب الشعب يدعوا لمواجهة أية محاولات للالتفاف عل قرار..
رأفت: إعلان الجنائية الدولية خطوة مهمة وايجابية لمحا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 21تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م سرايا القدس و كتائب أبو علي مصطفى تتبنّيان هجوماً مشتركاً على سيّارة للمستوطنين على طريق "كيسوفيم" في قطاع غزة .. و أسفر الهجوم عن إصابة تسعة صهاينة بجروحٍ مختلفة واستشهاد أحد منفّذي العمليّة و هو خليل محمد شحادة "20 عاماً" من مخيم النصيرات .
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حي كريات مناحيم حيث قام الاستشهادي نائل عربي موسى أبو هليل من قرية دورا قضاء الخليل وهو من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حيث قام بتفجير نفسه في الحافلة التي كان يستقلها مستوطنون متطرفون ما أدى إلى مقتل 13 إسرائيلياً وإصابة 47 آخرين بجراح مختلفة.
- 1999م السلطات الأردنيّة تبعد أربعة من قادة حماس من أراضيها، وهم من حملة الجنسيّة الأردنيّة
- 1968م استشهاد المناضلة الفلسطينية "شادية أبو غزالة" في مدينة نابلس، إثر إحدى العمليات المسلحة، ولم تكن قد تجاوزت في ذلك الحين العشرين من عمرها.
- 1965 م الدولة العبرية تفتح ميناء مدينة إسدود في فلسطين 48 للملاحة التجارية.