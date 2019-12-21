النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2369 )  السبت  21/12/2019

1999م السلطات الأردنيّة تبعد أربعة من قادة حماس من أراضيها، وهم من حملة الجنسيّة الأردنيّة

1999م السلطات الأردنيّة تبعد أربعة من قادة حماس من أراضيها، وهم من حملة الجنسيّة الأردنيّة