الطقس: أجواء غائمة وباردة نسبياً

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث تبدأ الامطار في المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجا.