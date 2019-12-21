د. بحر: المقاومة لن تترك الخليل تهود

غزة- الرأي

حذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الاحتلال من تماديه في استهداف غزة ومواقع المقاومة فيها، داعيا إلى عدم اختبار المقاومة.

وأكد د. بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خان يونس، غرفة العمليات المشتركة لن تصمت طويلا على سياسة الاحتلال في استهداف مواقع المقاومة، مشددا أن المقاومة فرضت معادلة ولن تسمح للاحتلال بتغييرها قائلاً :" أن المقاومة في غزة لن تترك الاحتلال يتمادى في جرائمه في الضفة الغربية، ولن تسمح بتهويد مدينة الخليل وتوسيع الاستيطان فيها وعربدة مستوطنيه، كما دعا السلطة في رام الله الى رفع يدها الثقيلة عن المقاومة حتى تقوم بواجبها في مقاومة الاحتلال وقطاع مستوطنيه والتصدي لمخططاته تجاه القدس ومدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الوحدة وانهاء الانقسام هي أقصر الطرق لتحرير كامل تراب فلسطين من بحرها الى نهرها، وأن الانتخابات الشاملة هي طريقنا نحو تحقيق وحدة مؤسسات شعبنا في فلسطين، مؤكداً أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، لافتاً إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.