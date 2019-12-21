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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

21 كانون أول / ديسمبر 2019 10:43

غزة –الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت، كالتالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.93 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.87 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.

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