أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت، كالتالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.93 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.87 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.
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21 كانون أول / ديسمبر 2019 10:43
غزة –الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت، كالتالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.93 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.87 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.
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