أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

غزة –الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت، كالتالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.50 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.93 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.87 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.