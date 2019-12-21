الاحتلال يفتش خيام المواطنين في الرأس الأحمر بطوباس

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وفتشت عددا من خيام المواطنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وشرعت بحملة تفتيش لمساكن المواطنين، دون معرفة الأسباب.
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21 كانون أول / ديسمبر 2019 10:46
طوباس – الرأي:
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وفتشت عددا من خيام المواطنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وشرعت بحملة تفتيش لمساكن المواطنين، دون معرفة الأسباب.
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