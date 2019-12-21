المستشفى الاندونيسي ينظم ورشة عمل لتعريف الموظفين بالانظمة المحوسبه

غزة- الرأي

نظمت دائرة الشئون الماليه والادارية بالمستشفى الاندونيسي ورشة عمل عن الانظمة المحوسبه بالمستشفى .

بدوره ، تحدث م.عبد الحي حجازي رئيس قسم الحاسوب بالمستشفى لمجموعة من الاطباء والممرضين والاداريين العاملين عن الانظمة المحوسبه الفاعله المتمثلة بنظام الارشيف والملف الطبي الذي يمكن الاطباء من عرض الملف الطبي للمريض الكترونيا عبر حواسيب المستشفى والهواتف المحموله الخاصه بهم ونظام الاشعه العاديه والمقطعيه للطلب والعرض حيث يستطيع الطبيب طلب اوامر الاشعه للمريض الكترونيا وعرض ومتابعة الصور عبر الحاسوب الى جانب نظام التحاليل المخبريه الذي يمكن الطبيب من طلب الفحوصات وعرض النتائج الكترونيا

وتابع :" و نظام تطبيق نبض pulse app الذى من خلال يتم الاستعلام عن المرضى المبيتين وعرض الملفات الطبيه لهم وامكانية طلب وعرض التحاليل الطبيه الكترونيا"

ونوه حجازي الى ان العمل جاري لتشغيل وتفعيل شاشة الطبيب في العيادة الخارجية التي ستسهل اجراءات العمل داخل العيادة وتمكن الطبيب من استحضار وعرض الملف الطبي للمريض ومعاينة الاشعات والتحاليل الطبية المطلوبه وهذه الشاشة ستكون مرتبطه بنظام الدمغة الالكترونيه والتي ستساهم في ضبط عملية التحصيل المالي من المراجعين

وبعد الانتهاء من استعراض الانظمة المحوسبه تم الاستماع الى ملاحظات الموظفين والردود على استفساراتهم واسالتهم

وفي الختام قامت لجنة السجل الطبي بالمستشفى بتكريم كل من د.محمد زغبر و د.حسين صالحه تمريض قسم باطنه رجال ممثلا برئيس القسم الحكيم محمود وقسم الارشيف ممثلا برئيس القسم أ. محمد النجار

و سلم مدير المستشفى د.شوقي سالم الشهادات لهم مثمنا ومقدرا التزامهم وتميزهم في ارشفة الملفات الطبيه للمرضى وادخال الكود التشخيصي ICD10